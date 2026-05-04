צבא ארצות הברית הודיע כי משחתות טילים של הצי האמריקאי פועלות בשעות אלו במפרץ הערבי, לאחר שחצו את מצר הורמוז כחלק ממבצע "פרויקט החירות".

הכוחות האמריקאיים מסייעים באופן פעיל למאמצים להשבת נתיבי השיט עבור הספנות המסחרית באזור.

כצעד ראשון במבצע, שתי אוניות סחר הנושאות דגל ארצות הברית חצו בהצלחה את המצר והן ממשיכות כעת בדרכן בבטחה.

במקביל לפעילות המבצעית, פרסם צבא ארה"ב הבהרה רשמית בנוגע לדיווחים המגיעים מאיראן. כלי תקשורת רשמיים באיראן טענו מוקדם יותר כי כוחות משמרות המהפכה הצליחו לפגוע באוניית מלחמה אמריקאית באמצעות שני טילים. בארצות הברית הדגישו כי מדובר בטענה שקרית וכי אף אונייה של חיל הים האמריקאי לא נפגעה באירוע.