24 קליעים לעבר הרכב עד כאן

אירוע ירי מאסיבי התרחש הלילה (שני) לעבר רכב שבבעלות יריב בן עמי, מייסד ארגון 'עד כאן' הנאבק בטרור הפרוטקשן.

חמוש הגיע לביתו בטובא של עובד בחברת 'הדסים' השייכת לבן עמי, וירה 24 קליעים לעבר רכב החברה שחנה במקום. למרות נוכחותם של רכבים רבים נוספים בחנייה שאינם בבעלותו של בן עמי, רק רכב החברה נפגע באופן ישיר.

בארגון 'עד כאן' הדגישו כי מדובר באיום ישיר על מייסד הארגון בשל פעילותו הציבורית נגד העבריינים. "יריב מאוים- אין דרך אחרת להסתכל על הדברים ולהסביר אותם. כל חטאו שהוא נלחם על הצדק, על הכלכלה בגליל ועל הביטחון של כולנו. אנחנו מצפים מהמדינה להתעורר מהתרדמת החמורה, למצות את הדין עם העבריינים ולעשות סוף לטירוף שמתחולל ברחובות לילה לילה", מסרו בארגון.

בן עמי התייחס לאירוע ואמר, "זה מסר ברור ומאמץ ברור של ניסיונות לסתום לנו את הפה ולעצור אותנו מפעילותנו נגד מחבלי הפרוטקשן- לא ניכנע ולא נעצור עד שנחסל את התופעה החמורה הזו, אף אחד לא ישתיק אותנו ולא יאיים עלינו".

הוא מתח ביקורת חריפה על אוזלת היד של המדינה אל מול הטרור המשתולל ופוגע בעסקים ובהתיישבות, "תמוהה איפה מדינת ישראל, הטרור הזה משתולל בכל פינה ופוגע בכל חלקה טובה- איפה אתם?!".

לדבריו, הארגון העניק למדינה שבוע ימים להצגת תוכניות להתמודדות עם התופעה, כולל מענה ביטוחי ופיצוי לנפגעים. "השבוע הזה יסתיים מחר, אנחנו נדאג לקחת את גורלנו בידנו", הצהיר. הוא קרא לשר האוצר להתערב ולספק מענה הדומה למס רכוש, בטענה שאין הבדל בין מחבל שיורה מלבנון למחבל ששורף ופועל מתוך שטח ישראל.

האירוע הנוכחי מצטרף לגל של למעלה מ-60 מקרי טרור פרוטקשן שאירעו בשבועות האחרונים בכל מרחב הגליל. מקרים אלו כללו שריפת שדות, הנחת רימונים ובקבוקי בנזין בבתי ספר ובעסקים, הצתת אוטובוסים וירי לעבר כלי עבודה. בארגון 'עד כאן' דורשים מהממשלה לספק תשובות ומענה ביטחוני הולם לשימור ההתיישבות והביטחון ברחובות.