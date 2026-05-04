מנכ"ל מרכז ישיבות בני עקיבא, אלחנן גלט, שיתף היום (שני) ברגע מרגש בו היה נוכח יחד עם מנכ"ל משרד האוצר החדש ישראל מלאכי.

"זכיתי להיות שותף למפגש מיוחד ומרגש בישיבת בני עקיבא השומרון קרני שומרון. ישראל מלאכי, שנבחר לתפקיד מנכ"ל משרד האוצר, הגיע אל הישיבה לפני כניסתו לתפקיד, כדי לומר תודה למחנכיו. רגע פשוט, אנושי וגדול, של סגירת מעגל", כתב גלט.

הוא הוסיף "יש משהו עמוק מאוד באדם העומד לפני שליחות ציבורית גדולה, ובוחר לעצור רגע ולחזור אל המקום שבו עיצבו בו דרך, אמונה, אחריות ואהבת עם ישראל. הכול מתחיל בחינוך. במורה שמאמין. במחנך שרואה רחוק. בבית מדרש שמגדל לא רק תלמידים טובים, אלא אנשים של שליחות, של תורה, של עם ושל ארץ".

"תודה למחנכים ולמחנכות היקרים שלנו, שממשיכים לזרוע בכל יום זרעים של אמונה, אחריות ומנהיגות. שנזכה להמשיך לגדל דור שיודע מאין בא, ומכוח זה יודע ללכת קדימה, בענווה, באמונה ובעשייה למען כלל ישראל", סיכם גלט.

אתמול אישרה הממשלה את מינויו של מלאכי בן ה-49, שנבחר לתפקיד על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לאחר שמועמדותו זכתה לאישור ועדת המינויים של נציבות שירות המדינה.

בשלוש וחצי השנים האחרונות כיהן מלאכי כמשנה למנכ"ל משרד האוצר, תפקיד שבמסגרתו צבר היכרות עמוקה עם תחומי הרגולציה והתהליכים הממשלתיים.

הוא הוביל מטעם המשרד את תחומי השלטון המקומי וכן את הליכי שיקום יישובי עוטף עזה בדרום ואת שיקום הצפון. טרם הגעתו למשרד האוצר, כיהן כגזבר במועצה אזורית מטה בנימין.