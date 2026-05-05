טלטלה בכחול לבן: יו"ר המפלגה, ח"כ בני גנץ, הודיע כי זימן אליו את ח"כ איתן גינזבורג "נוכח מידע שהגיע אליו כי הוא מנהל מגעים עם מפלגות אחרות על רקע חשש לעתידו הפוליטי והכלכלי".

גנץ דרש מגינזבורג להודיע לו על עתידו הפוליטי ושמע ממנו כי הוא מתכוון לפרוש מהמפלגה.

"כחול לבן היא בית לאנשים שמאמינים בדרך ונאמנים לה, גם כשהיא קשה. שמבינים שמדינת ישראל חייבת ממשלת אחדות ציונית ורחבה, שתחבר את כל חלקי העם ותצעיד את ישראל קדימה", נמסר מטעם כחול לבן.

גינזבורג הגיב "כחול לבן היתה עבורי בית פוליטי חם, וגם כשהיה קשה ומאתגר - האמנתי ביכולת לשנות ולהשפיע. לצערי הרב, יכולתה של המסגרת הפוליטית במתכונתה הנוכחית, להמשיך ולחולל את השינוי הנדרש במדינה, פחתה. והשינוי בעת הזאת ממש נדרש ומחויב המציאות. אין ברירה אחרת.

זו היתה זכות גדולה לשרת תחת הנהגתו של בני גנץ. מנהיג אמיץ, בעל עוצמה בלתי רגילה וישר דרך. יש בי הכרת הטוב לאמון ולהזדמנויות שניתנו לי במסע המשותף. שמחתי לצעוד יחד עם החברים הטובים בדרך כחול לבן, ואני מייחל לכך שנמשיך לפעול יחד ולעשות טוב, כל אחד בדרכו. בעת הזאת הגיע הרגע שבו צריך להתקדם ולמצוא מסגרת שבה אוכל להמשיך ולתרום מיכולותיי בצורה המיטבית. החברה הישראלית זקוקה לתיקון, ובכוונתי להמשיך ולהאבק כדי להחזיר את התקווה".

במקביל, מוקדם יותר סוכם בין גנץ לח"כ חילי טרופר שהודיע על פרישתו מהמפלגה בתחילת השבוע כי האחרון ישאר בכנסת הנוכחית ולא יתפטר.

טרופר ציין כי אין בכוונתו לפרוש מהסיעה וכי יעבוד עימה בתיאום בנושאים הפרלמנטריים.

מוקדם יותר דיווח עמית סגל כי גנץ דרש מחברי הכנסת חילי טרופר ואורית פרקש הכהן להתפטר לאלתר מהכנסת. זאת במטרה לשמור על כוחה המקורי של המפלגה ובעיקר על מימון המפלגות שנגזר ממספר המנדטים.

עם זאת לגנץ יש שיקולים נוספים שכן אם טרופר ופרקש יתפטרו, הבאים בתור ברשימה המשותפת לכניסה לכנסת עשויים לשנות את יחסי הכוחות בכנסת. אחת המועמדות היא נציגת סיעתו של גדעון סער, שכבר הצטרף לקואליציה, מה שיגדיל את התמיכה בה ל-69 ח"כים.