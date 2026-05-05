דיצה אור, אמו של שורד השבי אבינתן אור, השתתפה במעמד הדלקת הציונות הדתית במירון לרגל ל"ג בעומר. בראיון לערוץ 7, ביקשה אור להדגיש את חשיבות ההודיה על הניסים שאירעו בתקופה האחרונה.

"באנו לומר תודה שבתודה, התודה הכי עצומה על כל הניסים, הניסים הפרטיים, האישיים והניסים הכללים של כל עם ישראל", אמרה אור. היא הוסיפה כי ביום "הוד שבהוד" היא מייחלת לעוד ישועות, ברכות וניסים ונפלאות עבור המדינה וכל היהודים.

אור התייחסה לקשיים שעברו על משפחתה ועל הציבור כולו וציינה כי היום היא בוחרת להתמקד בהודיה ובביטחון בישועה. "עברנו המון, אבל היום אנחנו פה לומר תודה, באנו להודות שאין עוד מלבדו ואנחנו מוסרים לו הכל ובטוחים בישועתו", הצהירה.

באשר לכוחות המלווים אותה, הדגישה כי מקורם הוא באחדות של עם ישראל ובניצוץ הפנימי של כל יהודי. לדבריה, ביום זה הפנימיות מתגלה והאור העמוק מאיר בכל העולם, דבר שמעניק לעם כוח שאין סופי.

לסיכום ציינה כי האחדות היא הכוח החזק ביותר שקיים כיום עבור החברה והמדינה. "הכוחות הם מכם, מאיתנו ביחד, כולנו ביחד זה כוח שאין עליו, כי זה כוח אין סוף", אמרה והוסיפה כי מדובר בכוח עליון ששום דבר לא יכול לעמוד כנגדו.