הוועדה לביטחון לאומי בכנסת מקיימת הבוקר (רביעי) דיון בנושא הצעת החוק לעונש מוות למחבלים.

במהלך הדיון, התייחס השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לאירועי השבעה באוקטובר ואמר כי אלו מחייבים את קידום החוק באופן מיידי.

השר בן גביר אמר, "אני ביקשתי לראות בכוונה תחילה את התמונות מה-7.10 וזה שוב מוביל אותנו למסקנה אחת: אין לנו את הזכות לוותר על חוק עונש מוות, חוק חובה, חוק שבו יוצאו מחבלים להורג בפועל".

"אושר וקנין, הלום קרב, אמר בדיון: "המחבלים שהיו מולי פירקו לי את החיים. הייתי אמור להיות אבא, אבל החזירו אותי מת. הבית שלי הפך לזירת אגרוף. אני חי עם אמא שלי ומסתכל עליה - וזה שובר אותי. הייתי חוזר על הכול שוב, ואמשיך לשבת פה באוהל, עד שיבינו: עונש מוות למחבלים לא צריך להיות נושא לדיון. זה מאסט. אסור שיהיה ספק או ויכוח על זה".