מפלגת ישראל ביתנו הודיעה על הצטרפותו של סרן (מיל') ישראל בן שטרית לשורותיה.

בן שטרית, בן 40 ותושב ירוחם, שירת כסמ"פ במילואים בחטיבת אלכסנדרוני ונפצע באורח קשה בהיתקלות עם מחבלים בח'אן יונס.

בן שטרית הוא איש הציונות הדתית, אב לחמישה ויזם בתחומי ההייטק והחדשנות. מאז פציעתו הוא עובר תהליך שיקום מורכב, ובמקביל פועל לחיזוק האחריות המשותפת בחברה הישראלית ולקידום זכויותיהם של פצועי צה"ל.

במסגרת פעילותו הציבורית במפלגה, הוא צפוי לקדם נושאים של שוויון בנטל ושיפור המענה לנפגעי פוסט טראומה. כמו כן, הוא מתכוון לפעול להעמקת החיבור בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות, משימה אותה הוא רואה כחלק בלתי נפרד משיקום החברה.

עם הצטרפותו מסר: "נפצעתי בקרב, אבל הקרב האמיתי לא נגמר שם. הקרב היום הוא על מי אנחנו כחברה. מאז הפציעה יצאתי למסע לא רק של שיקום אישי, אלא של חיבור: בתוך החברה הישראלית ובין ישראל ליהדות התפוצות. אני רואה בזה משימת חיים לבנות, לחבר ולהחזיר את תחושת האחריות המשותפת".

הוא הוסיף כי בחר להצטרף לישראל ביתנו כדי להילחם על שוויון אמיתי בנטל ולחזק את משרתי המילואים, "אני מצטרף לישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן כדי להילחם על שוויון אמיתי בנטל, לחזק את הלוחמים והפצועים בגוף ובנפש, משרתי ומשרתות המילואים, לחזק את החברה הישראלית ולוודא שאף אחד לא נשאר מאחור".

ליברמן בירך על המהלך וכינה את בן שטרית לוחם אמיץ ואדם ערכי, "אני מברך על הצטרפותו של ישראל בן שטרית - לוחם אמיץ ואדם ערכי. בן שטרית מייצג דור של לוחמים שדורשים צדק ושוויון בנטל ויחס נפעל למען חיילי צה"ל, משרתי ומשרתות המילואים ומשפחותיהם, ופצועי צה"ל בגוף ובנפש".