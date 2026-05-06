בלגיה הודיעה על הגשת כתב אישום נגד שלושה מוהלים שנעצרו בשנה שעברה בעיר אנטוורפן.

ההחלטה מגיעה בעקבות פשיטה משטרתית שנערכה לפני כשנה, שבמהלכה הוחרמו סכיני המילה ונתקבלו דרישות לחשיפת רשימות התינוקות שנימולו בתקופה שקדמה למעצר.

שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות להודעה הבלגית ומסר, "במעשה זה, בלגיה מצטרפת לרשימה קצרה ומבישה, יחד עם אירלנד, של מדינות המשתמשות בחוק הפלילי כדי לרדוף יהודים על שמירת היהדות. זהו אות קלון על בלגיה".

סער הוסיף כי ברית המילה היא אבן יסוד באמונה היהודית ודרש מהממשלה המקומית למצוא פתרון למצב, "מדינות רבות באירופה ובעולם יצרו מסגרות חוקיות כדי להקל על ברית המילה וחופש הדת היהודית במדינותיהן. אני קורא לממשלת בלגיה לפעול מיידית למציאת פתרון הולם".

החקירה החלה בעקבות תלונה שהגיש איש נטורי קרתא המסוכסך עם הקהילה החרדית המקומית באנטוורפן.

לפי החוק בבלגיה, חל איסור על ביצוע הליכים רפואיים ללא אישור רשמי, ובכלל זה ברית מילה. במשך שנים רבות העלימו הרשויות עין מהנושא, אך התלונה הרשמית הובילה לפתיחת הליכים פליליים נגד המוהלים.

עדים לפשיטה שנערכה בשנה שעברה סיפרו כי השוטרים איימו לפרוץ לבתי המוהלים בכוח אם לא ייפתחו להם הדלתות.