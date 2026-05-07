לוחם צה"ל נפצע אתמול (רביעי) באורח קשה ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. כך נמסר מדובר צה"ל.

הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.

במהלך הלילה הופעלו אזעקות בקריית שמונה והסביבה בעקבות חשש לחדירת כטב"ם שנורה מלבנון.

בהמשך עדכנו בדובר צה"ל כי חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה ששוגרה מלבנון לעבר ישראל. ההתרעות הופעלו בעקבות חשש לנפילת שברי יירוט.

במספר אירועים אתמול אחר הצהריים שוגרו מיירטים לעבר רקטות ומטרות אוויריות חשודות במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון.

מצה"ל נמסר: "אין נפגעים לכוחותינו. על פי מדיניות, לא הופעלו התרעות".

קודם לכן שיגר חיזבאללה קצר רחפני נפץ ומספר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. המתקפה כללה מספר אירועים שונים שבהם ניסה הארגון לפגוע בלוחמים הנמצאים בשטח.