הזמר אלעד אלדד ובן דודו ינון דודיאן הוציאו לאור שיתוף פעולה מוזיקלי בשיר החדש "אני אוהב אותך".

השיר נולד בעקבות סיפור מיוחד שהחל במסגרת "פינת החלומות" בתוכניתו של מנחם טוקר, שם שיתף דודיאן, נער עם תסמונת דאון, בחלומו לעמוד מול מיקרופון ולהשמיע את קולו.

אלעד אלדד בחר לקחת את החלום צעד קדימה וכתב עבור בן דודו שיר המוגדר כיצירה מלאת אמונה ותמימות. השיר "אני אוהב אותך" מהווה שיח ישיר ופשוט בין ילד לאביו שבשמיים, ללא מסיכות או מחיצות.

הוא הסביר כי מילות השיר מבטאות כמיהה עמוקה לקשר רוחני אמיתי וחיבור מתוך לב פתוח.