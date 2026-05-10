תכנית הריאליטי "המירוץ למיליון" בקשת 12 הגיעה הערב (ראשון) לסיומה בזכייה של הכדורגלנים, טום שלח ואלמוג אוחיון.

שלח (29) ואוחיון (31), חברים טובים מתל אביב וחולון חצו שלוש יבשות, 10 מדינות ומעל ל-45,000 קילומטרים. הם הגיעו ראשונים לנקודת הסיום האחרונה של העונה בארגנטינה וזכו במיליון שקלים.

במקום השני ובפער של שניות בודדות הגיעו עדי (38) ואור (38), בני זוג מרמת גן. למקום השלישי הגיעו אזי (56) ודני (25), אבא ובת מכפר האורנים ותל אביב.

המירוץ למיליון מסיימת עונה עם ממוצע צפייה של 18.5% והיא התוכנית הכי נצפית השנה בטלוויזיה. זאת גם העונה הנצפית ביותר של הפורמט בעשור האחרון.