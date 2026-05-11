הותר לפרסום כי רס"ב (מיל') אלכסנדר גלובניוב, בן 47 מפתח תקווה שפעל כנהג רכב מוביל בגדוד מובילים 6924, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון.

התקרית התרחשה אתמול (ראשון) כאשר כמה רחפני נפץ שוגרו מלבנון והתפוצצו בשטח הארץ, סמוך לגבול עם לבנון. גלובניוב ז"ל נהרג מפיצוץ אחד הרחפנים.

עם נפילתו עלה ל-18 מספר החיילים שנהרגו מתחילת סבב הלחימה הנוכחי בצפון.

שלושה לוחמים במילואים נפצעו שלשום מפגיעת רחפני נפץ באזור שלומי, סמוך לגבול לבנון. אחד הלוחמים נפצע קשה, וקצין מילואים ולוחם נוסף נפצעו באורח בינוני.

לפני כשבוע וחצי נהרג ליאם בן חמו, בן 19 מהרצליה, מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. בן חמו היה לוחם בגדוד 13 בחטיבת גולני. פיצוץ הרחפן שגבה את חייו הוביל לפציעתו של לוחם נוסף, שמצבו בינוני. יומיים קודם לכן נהרג עאמר חוג'יראת, עובד קבלן אזרחי מטעם משרד הביטחון, גם הוא מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.

רחפן פוגע במערכת כיפת ברזל ללא קרדיט

חיזבאללה פרסם אתמול תיעוד שבו נראו פגיעות בסוללת כיפת ברזל שאירעו בימים חמישי ושישי.