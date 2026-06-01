נתניהו על התקיפה בדאחייה דוברות ראש הממשלה

ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הורו הבוקר (שני) לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדאחייה בביירות.

ההחלטה להורות על תקיפת מטרות הטרור בבירת לבנון התקבלה בעקבות פעולות אחרונות של ארגון הטרור חיזבאללה. לפי הודעת ראש הממשלה ושר הביטחון, הארגון ביצע הפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש בלבנון.

בהודעה המשותפת צוין כי חיזבאללה ביצע מתקפות המכוונות נגד ערי ישראל ונגד אזרחי המדינה. בעקבות שורת אירועים אלו הנחו נתניהו וכ"ץ את כוחות הביטחון לפעול באופן ממוקד ברובע הדאחייה.

לפי נתניהו, "לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בביירות, בדאחייה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה. חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום".

יצויין כי לפי דיווח ב-i24NEWS, לפי הערכה בישראל, ליבת חיזבאללה והמפקדות המרכזיות לא חזרו לפעול בדאחייה בביירות. בתחילת המערכה ליבת הארגון נטמעה באזורים אחרים בביירות, בין היתר בשכונות מארוניות ומחוץ לעיר, אך לא שבה עם כניסת הפסקת האש לתוקף.

לאורך ימי הפסקת האש נמנע צה"ל מלתקוף במרחב ביירות בשל הנחיית הדרג המדיני בהוראת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. במהלך התקופה נפלו בקרבות בלבנון 14 חיילים וצה"ל כאמור נמנע מלהגיב באופן תקיף.

ביממה האחרונה נפלו בלבנון שני לוחמים, סמ"ר אדם צרפתי בן 20 מראש העין וסמ"ר מיכאל טיוקין בן 21 מאשקלון, שניהם מרחפני נפץ ששיגר חיזבאללה.

בישיבת הקבינט המצומצם שהתקיימה לאחרונה התפתח ויכוח בנוגע לדרכי הפעולה האפקטיביות ביותר מול ארגון הטרור חיזבאללה ומול ממשלת לבנון.

השרים דרשו לבחון מחדש את מדיניות ההבלגה הישראלית לנוכח המשך הפגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחים. במהלך הישיבה התפתח ויכוח סוער בסוגיית המענה לאיום הרחפנים בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לבין שר האוצר, בצלאל סמוטריץ'.

נתניהו דרש מהצבא פתרונות מיגון וחזר על הנחייתו לצה"ל לעבוד במהירות ולגבש מענה לבעיה. השר סמוטריץ' הביע התנגדות לקו המיגון ואמר לנתניהו, "אי אפשר למגן את עצמנו לדעת, צריך להוריד עשרה בניינים בדאחייה בתגובה לכל רחפן".

ראש הממשלה לא אהב את הפתרון שהציע שר האוצר ותהה, "מה אתה מציע? שכל פעם שיהיה רחפן נוריד עשרה בניינים? וכשיהיה רחפן בעזה נוריד עשרה בניינים בעזה? וכשיהיה רחפן מיו"ש נוריד עשרה בניינים מיו"ש?, ואז כשיהיה רחפן של משפחת פשע אז נוריד עשרה בניינים ברמלה?".

סמוטריץ' השיב כי הוא תומך בכך וטען, "חד משמעית כן. מלחמה מנצחים בהרתעה וגביית מחיר. למגן עצמנו לדעת זה 6 באוקטובר. תשרטט לי איפה אתה רוצה למתוח את רשתות ההגנה בשמי הארץ. מעל כפר סבא? גם רעננה או רק רמלה ולוד?".

במהלך הדיון הטעון הביע הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, עמדה התומכת בהחרפת התגובה לצורך יצירת הרתעה ואמר, "אי אפשר לעבוד עם פינצטה, וצריך לייצר משוואה אחרת שכוללת גם פגיעה בבניינים בביירות וצור כדי להרתיע".