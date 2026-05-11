שורה ארוכה של שרי ממשלה וחברי כנסת מהקואליציה שיגרו מכתב רשמי למפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, ולמפקד מחוז ירושלים הנכנס, ניצב אבשלום פלד, בדרישה לאפשר כניסת יהודים להר הבית ביום ירושלים הקרוב.

הרקע לפנייה הוא העובדה שיום ירושלים השנה יחול ביום שישי, יום שבו הר הבית סגור באופן קבוע לכניסת יהודים. במכתב טענו חברי הממשלה והכנסת כי מדובר באבסורד ובמצב בלתי מתקבל על הדעת.

בפנייה נכתב כי "אין זה מתקבל על הדעת כי ביום המציין את שחרור ירושלים והר הבית תימנע לחלוטין גישת יהודים למקום הקדוש ביותר לעם היהודי, בשל הסדר קבוע שאינו נותן מענה למצב זה".

בין הדרישות שהוצגו למשטרה ביקשו החותמים, ביוזמת ארגון 'בידינו' וארגון 'שופר בציון', לאפשר פתיחה מסודרת של הר הבית ליהודים ביום שישי עצמו, בשל ייחודיותו של יום ירושלים השנה. לחלופין דרשו לאפשר פתיחה מיוחדת כבר בליל יום ירושלים, ביום חמישי בערב.

על המכתב חתמו שרים בכירים בממשלה, בהם שר המשפטים יריב לוין, שר הביטחון ישראל כ"ץ, שר האנרגיה אלי כהן, שרת החדשנות גילה גמליאל, שר התקשורת שלמה קרעי, שר התפוצות עמיחי שיקלי, שר הבריאות חיים כץ, שר התרבות והספורט מיקי זוהר והשר זאב אלקין.

לצד השרים חתמו גם חברי כנסת רבים מהליכוד ומהציונות הדתית, בהם עמית הלוי, אריאל קלנר, אביחי בוארון, דן אילוז, צבי סוכות, טלי גוטליב, שמחה רוטמן ואוהד טל.

מ"מ מנכ"ל בידינו, עקיבא יואל אריאל, מסר: "אנו קוראים למשטרת ישראל להתעשת ולא לבזות את עם ישראל ביום שחרור ירושלים. תפתחו את ההר ותחזקו את הריבונות - זו התשובה למבול אל אקצא".