השרה להגנת הסביבה עידית סילמן מתארחת באולפן הפודקאסטים של ערוץ 7 ומספרת על דרכה מעולם הבריאות לפוליטיקה הישראלית ולממשלה.

"אחד הדברים שמוליכים אותי ביום-יום זה ביטחון מאוד גדול בבורא עולם - שמה שהוא עושה - הכל לטוב", היא פותחת את השיחה.

המעבר מהעשייה המקצועית לפסגת הפוליטיקה הביא עמו אתגרים משפחתיים עצומים. סילמן, אם לשלושה, מדברת בגילוי לב על המחיר, "האיכות לא יכולה לחפות על הכמות ועל הזמן שאנחנו נמצאים עם המשפחה".

היא משתפת בכאב ברגעים שבהם נאלצה להיעדר מאירועים משמעותיים של בתה בת ה-10, כמו מסיבות וטקסים, בשל מחויבויותיה כשרה, "זה מאוד קשה לה והתחושה הזו לא עוזבת אותי".

היא מייחסת את יכולת העמידה שלה לשותפות המלאה עם בעלה, שמוליק: "ההחלטה לעשות קריירה היא לא החלטה אישית, אלא משפחתית. הוא משחרר אותי לעשייה הציבורית ואומר לי: 'אם את כבר שם, תהיי שם עד הסוף ותעשי טוב לעם ישראל'".

סילמן מתייחסת לרגע הזכור ביותר מהקריירה שלה - הפרישה מהקואליציה הקודמת שהובילה להפלת הממשלה. עבורה, לא היה מדובר בתרגיל פוליטי, אלא בהיצמדות לשורשים שלא איפשרו לה להמשיך בדרך שנגדה את מצפונה. "השורשים שאותם ינקתי ידעו ברגע הנכון להגיד 'סטופ' ולעצור. הייתי צריכה לשמוט את השטיח מתחת לממשלה - ומדובר באנשים שהיו שותפים שלי לדרך וחברים - ולפעול באופן שנכון לעם ישראל. לקום למחרת בבוקר, להסתכל על עצמי במראה, ולדעת שעשיתי את הדבר הנכון. לא לחיות בשקר ולא לעשות שקר בנפשי".

היא מודעת היטב לעוצמת הטינה כלפיה בחוגים מסוימים, "אף פעם לא יסלחו לי שהפלתי את ממשלת השינוי. התקשורת לא תסלח לי, השמאל לא יסלח ואני חשה את זה כל יום אבל לא מתחרטת".

כיום, כשרה להגנת הסביבה, היא רואה בתפקידה המשך ישיר של אותה תפיסת עולם אידיאולוגית. היא מתגאה בהשקעות חסרות תקדים באתרי מורשת וגנים לאומיים ביהודה ושומרון - ורואה בכך תיקון היסטורי.

היא תוקפת את הממשלה הקודמת על מה שהיא מגדירה כ"כרסום בזהות היהודית והדמוקרטית" ומזהירה מפני חזרתם של גורמים פרוגרסיביים לשלטון. "הזהות היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל היא קריטית ואין לה תחליף. זו המלחמה על הארץ".