השרה להגנת הסביבה עידית סילמן קראה הערב (חמישי) לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ להטיל סנקציות על היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ועל נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית.

סילמן כתבה את הדברים בחשבון ה-X שלה, אחרי המתקפה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נגד נשיא המדינה יצחק הרצוג בנוגע לחנינה לראש הממשלה נתניהו.

"הלחץ שלך בנוגע לחנינה בתיקים שנתפרו נגד נתניהו הוא מבורך. אבל חשוב להבין מי מונע אפילו דיון בבקשה. היועמ"שית, מונעת כל דיון בחנינה, בעוד נשיא בית המשפט העליון תומך בה ומונע את פיטוריה, ובמקביל מבטל חוקים שאושרו על ידי בית המחוקקים. מכיוון שארה"ב דוגלת בדמוקרטיה, הגיע הזמן להטיל סנקציות אישיות חמורות נגד שניהם", כתבה סילמן.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב "אמירה לא פטריוטית, אנטי-ציונית ומבישה של שרה בישראל. קריאות ללחץ מבחוץ על מדינת ישראל היה פעם דבר שהיה רק בשמאל הרדיקלי, היום זה מגיע ישירות מהממשלה. לא בשביל זה הקמנו מדינה יהודית עצמאית".

חבר הכנסת חילי טרופר הוסיף "אחרי כל המילים הגדולות של השרה סילמן על ריבונות, על לאומיות ועל אחדות, אנחנו נשארים בסוף עם שרה בממשלת ישראל שפונה לנשיא מדינה אחרת, ומבקשת ממנו להטיל סנקציות על בני עמה ועל סמלי שלטון. כמה חולשה, כמה פלגנות, כמה פופוליזם וכמה רוח רעה. ועוד באמצע מלחמה".

מוקדם יותר, כאמור, תקף הנשיא טראמפ את הנשיא הרצוג. "הרצוג הוא חרפה, תגיד לו שאני חושף אותו. אני מדבר איתו על הנושא כבר שנה", אמר טראמפ לכתב חדשות 12 ברק רביד.

הוא הוסיף "הרצוג צריך לתת חנינה לביב עוד היום. אני לא רוצה שיהיה משהו שיטריד את ביבי חוץ מהמלחמה נגד איראן".

לדבריו "הוא הבטיח לי חמש פעמים שייתן חנינה לביבי, אמרתי לו שלא אפגש איתו עוד אם לא יעשה כך. הוא מחזיק את הנושא מעל הראש של ביבי כבר שנה".

בבית הנשיא הגיבו: "בשעה שכולנו מגוייסים, נשיא המדינה לא עוסק בסוגיית החנינה לראש הממשלה נתניהו. הנשיא הרצוג מכבד ומעריך מאוד את תרומתו האדירה של הנשיא טראמפ לביטחון ישראל, רואה בו מנהיג העולם החופשי, בעל ברית מרכזי של מדינת ישראל ומוקיר במיוחד את עמדתו הנחושה נגד איראן. נשיא המדינה הביע בעבר באופן גלוי את עמדתו כי נכון שהמערכות הרלוונטיות יקיימו שיח ענייני במטרה להגיע להסדר מוסכם, לרבות אפשרות של עסקת טיעון, בתיק ראש הממשלה.

למען הסדר הטוב, וכפי שהובהר בעבר כבר כמה פעמים - ישראל היא מדינת חוק ריבונית, ולפיכך בקשתו של ראש הממשלה נמצאת על פי הכללים במשרד המשפטים, לקבלת חוות דעת, ולאחר סיום התהליך נשיא המדינה יבחן את הבקשה על פי החוק, טובת המדינה, לפי צו מצפונו וללא כל השפעה מלחצים חיצוניים או פנימיים כאלו או אחרים", נמסר מבית הנשיא.