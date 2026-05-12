מחאה סוערת נרשמה היום (שלישי) בקמפוס האוניברסיטה העברית בהר הצופים מול עצרת לציון יום הנכבה שקיימו תאי סטודנטים ערבים.

עשרות סטודנטים מתאי "דרור", "דור ציוני", "אם תרצו", "לביא" ו"זהות" התייצבו מול המפגינים, הניפו דגלי ישראל וקיימו שירה המונית של המנון "התקווה".

המוחים תקפו בחריפות את הנהלת האוניברסיטה על שאישרה את האירוע, "לא יעלה על הדעת שבזמן שחברינו נלחמים בחזית, בלב האוניברסיטה הציבורית של בירת ישראל יתקיימו מפגני שטנה שמערערים על זכות קיומנו", אמרו בתא הסטודנטים "דרור" מבית מפלגת הציונות הדתית.

עוד הדגישו כי המאבק הוא על תחושת הביטחון הבסיסית, "דמוקרטיה וחופש ביטוי אינם צ'ק פתוח להסתה או להזדהות עם נרטיב של אויב. הגענו לכאן היום כדי להבהיר בקול צלול: הקמפוס שייך למי שגאה במדינה, ולא למי שמבקש להחריבה. אנחנו דורשים מהנהלת האוניברסיטה לגלות אפס סובלנות כלפי גילויי תמיכה בטרור במסווה של חופש הביטוי באקדמיה".

דור יצחק לוי, חבר מועצת העיר ומקים תא "דור ציוני", הגדיר את קיום העצרת כ"שפל מוסרי" ואמר: "לא ייתכן שבמדינת ישראל הריבונית, במוסד אקדמי הממומן מכספי המיסים של אזרחי ישראל, תינתן במה לאירועי הסתה המטילים ספק בזכות הקיום שלנו. חופש הביטוי הוא ערך חשוב, אך הוא אינו יכול לשמש כסות למתן לגיטימציה לנרטיב שמציג את הקמת המדינה כאסון".

הוא הוסיף, "בדיוק בשביל המאבקים האלו הקמנו את התא, כדי להשמיע קול ציוני צלול וגאה, שלא מפחד להגיד בקול שזהו שפל מוסרי שאין לו מקום במוסד המתיימר להיקרא 'האוניברסיטה העברית'". לדבריו, האוניברסיטה, "שאמורה להיות בית ללמידה ולחיזוק החברה הישראלית, הפכה היום לקרקע פורייה לאירועים המערערים על עצם קיומה ועצמאותה של מדינת ישראל".

תמר לוי, יו"ר תא "דור ציוני", התייחסה להשתתפות המרצים באירוע ואמרה: "במדינת ישראל, בלב ירושלים, מרצים שאמורים לחנך לערכים אקדמיים ודמוקרטיים בוחרים להזדהות עם נרטיב ששולל את קיומנו. זו יריקה בפרצוף שלנו, בייחוד של הסטודנטים המשרתים במילואים ושל המשפחות השכולות".

לדבריה, "מול הכאפיות והשלטים נמשיך להניף בגאווה את הדגל. כאן כדי להישאר". בתא הסטודנטים "דור ציוני" קראו להנהלת האוניברסיטה לבחון מחדש את נהלי המוסד בנוגע לאירועים פוליטיים בקמפוס, וטענו כי "חופש הביטוי איננו חופש להסתה".