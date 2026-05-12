59 שנים ליום איחוד ירושלים: מאות משפחות, תושבים מכל רחבי העיר תל אביב וחניכי תנועות הנוער בני עקיבא ועזרא התכנסו ברחבת כיכר הבימה.

מהכיכר יצאה צעדת דגלים לאורך רחוב אבן גבירול, בליווי שירי ירושלים. המשתתפים צעדו בלב תל אביב-יפו באירוע שנערך תחת הכותרת "שימחו את ירושלים".

הצעדה הסתיימה ברחבת בית הספר צייטלין, שם התקיימו הופעה והרקדה המונית של הזמר אלישע בירנבאום. במקום פעלו גם מתחמי פעילות ותחנות משחק לילדים.

הרב זבדיה כהן, הרב הראשי הנבחר לתל אביב-יפו, הגיע לברך את הקהל וזכה לקבלת פנים חמה מהנוכחים. בדבריו הדגיש את חשיבות האחדות והחיבור בין חלקי העם, ברוח ירושלים המחוברת לה יחדיו.

האירוע נערך ביוזמת סגן ראש העירייה חיים גורן, במעמד יו"ר המועצה הדתית אלדד מזרחי ובסיוע הרשות לזהות יהודית. את האירוע הפיק רועי סולימן, עוזרו של סגן ראש העירייה ואחראי תחום קהילות העיר, שציין את שיתוף הפעולה בין תנועות הנוער לקהילות המקומיות בעיר.

גורן אמר: "הנוכחות המרשימה של מאות צועדים לכבודה של ירושלים בלב העיר תל אביב-יפו, מעידה על החיבור העמוק בין שתי הערים החשובות בישראל וזהו תפקידנו - להביא את החיבור והאחדות הזו לידי ביטוי. היה מרגש לראות את ההיענות המדהימה של התושבים והנוער. זכינו לראות פסיפס מרהיב של משפחות וצעירים שבאו לשמוח יחד. נמשיך לייצר אירועי תוכן איכותיים שמביאים את הרוח הקהילתית והזהות היהודית לכל פינה בעיר".