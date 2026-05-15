תלמידי הישיבה פגשו את הלוחמים בכותל ללא קרדיט

רגע מיוחד נרשם היום (שישי) במהלך תפילת יום ירושלים חגיגית שקיימה ישיבת אלון מורה בכותל המערבי, בהשתתפות ראשי הישיבה הרב אליקים לבנון והרב שחר אימבר.

עם סיום התפילה, מספר תלמידים מהישיבה המשרתים בחטיבת הנח"ל והגיעו עם לוחמים אחרים לכותל, הפתיעו את חבריהם והצטרפו למעמד.

הרב אליקים לבנון, רב השומרון וראש הישיבה, חיבק בהתרגשות את החיילים והתעניין בשלומם ובמצבם המבצעי בחזית. תלמידי הישיבה שנכחו במקום קיבלו את הלוחמים בשירה סוחפת של הפסוק "שומרים הפקד לעירך כל היום וכל הלילה".

בישיבה ציינו כי המחלקה אליה משתייכים הלוחמים, "מחלקת שכם", זכתה השנה בתואר מחלקה מצטיינת בפעם החמישית לפחות. הלוחמים שיתפו את חבריהם לישיבה בחוויות ובפרטים מפעילותם המבצעית בגזרת לבנון במהלך השבועות האחרונים.

אליסף פרשן, מנכ"ל מוסדות אלון מורה, התייחס למפגש ואמר, "החיבור העמוק בין עולם התורה לשירות המשמעותי בצה"ל בא לידי ביטוי ברגעים הללו בכותל המערבי".

לדבריו, הגעת הלוחמים היישר מהחזית כדי להתאחד עם רבותיהם ביום חגה של ירושלים היא תמצית הסיפור של המוסד.

פרשן הוסיף כי בישיבה גאים בלוחמים המובילים בעוז ובגבורה בכל זירה שבה הם נדרשים לפעול. הוא ציין כי הלוחמים שואבים את כוחם מהרוח הגדולה של התורה והארץ כחלק משליחותם הצבאית.