מטבע קדום ונדיר הנושא תיאור של מנורת שבעת הקנים שעמדה בבית המקדש השני, הוחזר השבוע לידי מדינת ישראל בטקס רשמי שנערך בניו יורק.

לצדו הושב מטבע נדיר נוסף מאשקלון, השני מסוגו הידוע בעולם, בעקבות מבצע בין-לאומי של מפקחי היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות בשיתוף סוכני ההומלנד סקיוריטי ואנשי התובע הכללי בניו יורק.

המטבעות נטבעו בעת העתיקה בארץ ישראל, נשדדו והוברחו מהמדינה כדי להעמידם למכירה בבתי מכירות בארה"ב לכל המרבה במחיר.

מידע מודיעיני שהעבירו מפקחי רשות העתיקות לרשויות האמריקאיות הוביל לפתיחת חקירה נגד המוכרים ולביסוס תשתית ראייתית שהביאה לחילוט המטבעות לטובת המדינה.

אחד המטבעות הוטבע בירושלים בתקופת המלך החשמונאי האחרון, מתתיהו אנטיגונוס (37-40 לפנה"ס), ומופיעה עליו מנורת שבעת הקנים - אחד המופעים האמנותיים הקדומים ביותר שלה.

מדובר במטבע היהודי היחיד הכולל תיאור של המנורה ושולחן לחם הפנים, סמלים בהם השתמש המלך ככל הנראה כדי לזכות בתמיכת העם במאבקו מול המלך הורדוס.

המטבע השני שהושב הוא טטרדרכמה עשוי כסף מהתקופה הפרסית שהוטבע באשקלון, ועיצובו שואב השראה מהמטבע האתונאי עם דמות האלה אתנה וינשוף.

מטבע נושא את סמל המנורה צילום: איתן קליין רשות העתיקות

קולונל מתיו בוגדנוס, ראש יחידת הסחר בעתיקות בניו יורק, ציין בטקס כי "המטבעות יוצאי הדופן האלו, מייצגים פיסת היסטוריה חשובה, שסוף סוף, חוזרת הביתה. מעבר לכך, הם מייצגים שותפות יוצאת דופן בין היחידה לסחר בעתיקות בניו יורק ורשות העתיקות הישראלית. זו שותפות שצריכה לשמש כמודל להחזרת מורשת תרבותית שנבזזה ברחבי העולם".

אילן חדד, המפקח על המסחר בעתיקות ביחידה למניעת שוד של רשות העתיקות, הוסיף: "המסחר הבלתי חוקי בעתיקות הוא תופעה בינלאומית עגומה, שמהווה קטר כלכלי לתופעת שוד העתיקות והפגיעה בנכסי מורשת תרבותית. בעבור בצע כסף, העתיקות ממדינת ישראל נעקרות מהאדמה אחרי אלפי שנים, מוברחות ונמכרות בחו"ל. מפקחי היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות נאבקים בתופעה בכל רבדיה וזאת על מנת לשמור ולהגן על המורשת ועל נכסיה העתיקים של מדינת ישראל".

ד"ר איתן קליין, סגן מנהל היחידה למניעת שוד עתיקות אשר ייצג את המדינה בטקס השבת העתיקות, אמר: "הסחר הבלתי חוקי בעתיקות שדודות הוא תופעה בינלאומית נרחבת, שמחייבת שיתוף פעולה בין מדינות וגורמי אכיפה ברחבי העולם. רשות העתיקות נמצאת בחזית המאבק להגנה ושמירה על נכסי המורשת התרבותית הייחודיים של מדינת ישראל, ומנהלת שיתופי פעולה בינלאומיים נרחבים בתחום הזה ברחבי העולם. שיתוף הפעולה עם ידידנו בארה"ב הוא יוצא דופן בהיקפו ובאיכותו, והוא זה שאיפשר את ההצלחה הזו, והצלחות רבות נוספות במאבק כנגד הסחר הבלתי חוקי בעתיקות".

שר המורשת, עמיחי אליהו, סיכם: "ישראל וארה"ב פועלות כתף אל כתף לא רק בזירות הביטחוניות, אלא גם כדי להשיב הביתה את הסיפור ההיסטורי שלנו. המטבע הנדיר עם מנורת שבעת הקנים הוא סמל מובהק לחיים יהודיים בארץ ישראל כבר לפני אלפי שנים. שוד העתיקות הוא ניסיון למחוק את ההיסטוריה הזו שלנו ולנתק אותנו מהשורשים. הם לא יצליחו. נמשיך לפעול בנחישות יחד עם שותפים בעולם כדי לעצור את התופעה הזו ולהגן על המורשת שלנו".