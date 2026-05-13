ירוס זלקה, אחותו של ימנו זלקה ז"ל, נשאה היום (רביעי) נאום במסגרת ועידת הנשיא "מחליפים מילה - בונים יחד". הוועידה התקיימה בבנייני האומה בירושלים ועסקה בבנייה משותפת ושיח חברתי.

במהלך נאומה שיתפה זלקה בסיפורה האישי ובמסע ההתמודדות המורכב מאז רצח אחיה. היא תיארה את ימנו כאדם של שמחת חיים ונדיבות מולדת, וקראה לשימור זכרו באמצעות עשייה מתוך הכאב הגדול.

זלקה התייחסת בנאומה לנסיבות האובדן ואמרה, "אחי, ימנו ז"ל, נרצח באירוע אלים, מיותר, בלתי נתפס. שנים של אובדן שליטה, של חוסר אחריות, סדק חברתי שהפך ברגע אחד לשבר ענק עבורי, ועבור משפחתי. עבור מדינה שלמה".

היא הוסיפה כי המקרה לא היה גזירת גורל אלא תוצאה של חברה שנשחקה וסדקים שלא טופלו בזמן. היא הוסיפה כי אחייה היה בשבילה "אדם של שמחת חיים. הוא היה מסוג האנשים שברגע שנכנס לחדר, היה מרים את כולם. הייתי מתחננת אליו שנצא ביחד לאכול או כל דבר אחר כי הכי כיף איתו".

היא הוסיפה כי "מאז הרצח הנורא, קיבלנו כל כך הרבה תמיכה ועזרה: מהמשפחה, מחברים ומאנשים שלא הכרנו מעולם. זה חיזק בי את ההבנה שהחברה הישראלית היא לא רק הכותרות השליליות על פילוג. לעם ישראל יש לב. לב ענק! יש בחברה הישראלית הרבה רצון טוב וזה מרגיש שיש בה אנשים שמוכנים להתייצב אחד בשביל השני גם כשהם חלוקים בדעותיהם".

זלקה ביקשה מהקהל לקחת אחריות אקטיבית וציינה, "אם יש משהו שאני מבקשת היום זה שניקח אחריות אקטיבית. שנדרוש אותה ממנהגינו, וניישם אותה בעצמנו, ושנדע שכל בחירה קטנה שלנו יוצרת את החברה שבה נחיה מחר".

"אסור שהרצח של אחי יהיה עוד שורה שנכנסת לסטטיסטיקה המרה של אובדן חיים כתוצאה ממקרי אלימות חסרי הגיון. את אחי זה לא ישיב אליי. אבל אולי זה ימנע את הרצח הבא", סיכמה.