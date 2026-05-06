סערה תקשורתית ופוליטית פרצה בעקבות דיווח של כתבת חדשות 12, יולן כהן, בנוגע לתנאיו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, להגיע לנחם את משפחתו של בנימין ימנו זלקה ז"ל.

לפי הדיווח, משפחת המנוח טענה כי השר ביקש להגיע לביקור השבעה מלווה במצלמות כדי לתעד את המפגש, דרישה שהוגדרה על ידי הכתבת כ"בלתי נתפסת".

השר בן גביר הגיב בחריפות לפרסום ותקף את העיתונאית ברשתות החברתיות. "כתבת שקרנית. שמעתי את הראיון. המשפחה אמרה שהם ביקשו ממני לבוא בלי מצלמות וקיבלתי. את סילפת את המשפט כאילו ביקשתי לבוא עם מצלמות. הגיע הזמן להפסיק להפיץ פייק ניוז!", כתב השר.

בעקבות הדיווח, הצטרפו גורמים פוליטיים למתקפה נגד השר לביטחון לאומי. ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, התייחס לפרסום וכתב, "כואב שהחיים של הילדים שלנו תלויים באדם הזה. בקרוב נתקן, ביחד".

גם פעיל השמאל הדתי, יאיא פינק, תקף את התנהלות השר בעקבות הידיעה, "שר הטיקטוק מוכן להגיע לשבעה של מי שנרצח במשמרת שלו - אבל רק אם זה מביא לייקים. גועל. בקרוב נחליף אותם".

כאמור, השר הגיב כי מצפייה בראיון המקורי עם בני המשפחה עולה כי הם ביקשו ממנו להגיע ללא מצלמות והוא הסכים לכך. בסופו של דבר, הביקור לא יצא אל הפועל בשל אילוצי לוחות זמנים.