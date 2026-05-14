משה גרטל, שדר הספורט והשחיין הירושלמי, קיבל את עיטור יקיר ירושלים לשנת תשפ"ו על פעילותו ארוכת השנים בתחום התקשורת והספורט ועל תרומתו לקהילה בעיר.

בראיון לערוץ 7 סיפר גרטל כי הופתע מאוד מהבחירה בו לקבל את העיטור. לדבריו, הוא לא ציפה לכך והתרגש מאוד מההודעה שקיבל מראש העיר משה ליאון.

גרטל ציין כי הוא חי בירושלים כבר 48 שנים, ובמהלך השנים הכיר מקרוב אוכלוסיות רבות ומגוונות בעיר דרך עבודתו כשדר ספורט בטלוויזיה. הוא סיפר כי שידר תחרויות ומשחקים בענפי ספורט שונים, ופגש יהודים, נוצרים ומוסלמים כחלק מעבודתו המקצועית.

לדבריו, בכל מקום בעולם אליו הגיע הקפיד להציג את עצמו כישראלי מירושלים. הוא סיפר על אירוע באליפות אירופה בספרד, שם העניק צלב שהביא מירושלים לכנסייה מקומית, דבר שעורר התרגשות רבה בקרב הנוכחים.

גרטל, שסיקר במהלך השנים עשר אולימפיאדות ותחרויות בינלאומיות רבות, אמר כי ירושלים תמיד הייתה חלק מרכזי בזהותו האישית והמקצועית.

בהמשך הראיון התייחס גם להתפתחותה של ירושלים בשנים האחרונות וציין את תנופת הפיתוח בעיר בתחומי התחבורה, התשתיות, המלונאות והבנייה. לדבריו, העיר ממשיכה להשתנות ולהתפתח בקצב משמעותי.

עוד סיפר כי יום ירושלים השנה חל ביום הולדתו ה-80, וציין כי קבלת עיטור יקיר ירושלים בסמוך למועד זה מעניקה לאירוע משמעות מיוחדת עבורו.