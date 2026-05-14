ד"ר נילי ינאי, רופאת נשים ומיילדת ירושלמית, קיבלה את עיטור יקיר ירושלים לשנת תשפ"ו על עשרות שנות פעילות רפואית בעיר ועל ליווי אלפי נשים ומשפחות לאורך השנים.

בראיון לערוץ 7 סיפרה ינאי כי מאז קבלת ההודעה על הזכייה בעיטור היא מקבלת פניות ודרישות שלום רבות ממטופלות ומשפחות שליוותה אותן לאורך השנים. לדבריה, רק כעת הבינה עד כמה אנשים היא פגשה וליוותה במהלך עבודתה.

ינאי ציינה כי היא עוסקת בתחום רפואת הנשים והמיילדות כבר יותר מ-35 שנה, ואמרה כי גם כיום העבודה ממשיכה לרגש אותה. היא סיפרה כי בדיקות האולטרסאונד ותהליך הלידה עדיין מעוררים בה התפעלות גדולה מהתפתחות החיים ומהתהליך שעובר העובר עד הלידה.

בהמשך הראיון הדגישה את הקשר האישי והעמוק שלה לירושלים. לדבריה, היא דור שביעי בעיר, וירושלים היא חלק מרכזי בזהותה האישית והמשפחתית. עוד סיפרה כי גם אביה קיבל בעבר את עיטור יקיר ירושלים.

ינאי התייחסה גם להתפתחות תחום רפואת הנשים לאורך השנים וסיפרה כי בתחילת דרכה לא היה מקובל שנשים יעסקו בתחום הגינקולוגיה. לדבריה, כאשר ביקשה להתקבל להתמחות בתחום, נתקלה בדחייה משום שהיו מעט מאוד נשים במקצוע.

עוד אמרה כי כיום, כאשר יש רופאות נשים רבות, היא שומעת מנשים צעירות בתחום כי שימשה עבורן מקור השראה ודמות לחיקוי. לדבריה, הדבר מעניק משמעות נוספת לעשייה רבת השנים שלה.

בסיום הראיון אמרה כי קבלת עיטור יקיר ירושלים היא גם הכרה במפעל חייה וגם אחריות שמחייבת אותה להמשיך להיות ראויה לתואר שקיבלה.