נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר הלילה (שישי) בריאיון לרשת "פוקס ניוז" כי סבלנותו כלפי איראן פוקעת.

"לא אהיה עוד יותר מדי סבלני עם איראן", הצהיר טראמפ בראיון, שנערך בעקבות ביקורו בסין. "הם צריכים להגיע להסכם. כל אדם שפוי היה מגיע להסכם, אבל ייתכן שהם לא שפויים".

בדבריו התייחס הנשיא למטרות המערכה הצבאית: "המטרה של המלחמה באיראן היא לעזור לישראל, לערב הסעודית, לקטאר, לאיחוד האמירויות, לכווית ולמדינות אחרות. אמרתי היום לנשיא סין: 'אנחנו עוזרים גם לכם', כי אני לא חושב שסין רוצה שלאיראן יהיה נשק גרעיני".

כשנשאל האם שי ג'ינפינג הסכים עמו בנושא, השיב: "כן, כך אני חושב. הוא היה רוצה לראות את זה מסתיים".

טראמפ התייחס לסוגיית האורניום המועשר באיראן וציין כי אף שאיסופו מהשטח דורש זמן רב, בכוונתו לפעול בנושא.

"חשבנו לעשות זאת בהתחלה, וזה ייקח כשבוע וחצי. זה זמן רב להיות בשטח אויב. אני לא חושב שזה הכרחי, אבל נאסוף את זה". הוא הוסיף כי "אם היינו יוצאים עכשיו, היה לוקח להם בערך 25 שנה להשתקם... אנחנו יודעים בדיוק מה קורה שם. אם הם ישלחו כוחות לנסות, פשוט נפגע בהם עם כמה פצצות וזה יהיה סוף הסיפור".

הריאיון שודר מספר שעות לאחר שטראמפ רמז כי המלחמה נגד איראן טרם הסתיימה וכי ההשמדה הצבאית של הרפובליקה האסלאמית עשויה להימשך.

הדברים נאמרו כחלק מפוסט ארוך ברשת החברתית Truth Social בעקבות ביקורו של טראמפ בסין.

"כשהנשיא שי התייחס באלגנטיות רבה לארצות הברית כאל אומה שנמצאת בדעיכה, הוא התייחס לנזק העצום שספגנו במהלך ארבע השנים של 'ג'ו ביידן הישנוני' וממשל ביידן, ובנושא הזה הוא צדק ב-100%", כתב טראמפ.

"הנשיא שי לא התייחס לעלייה המדהימה שארצות הברית הציגה לעולם במהלך 16 החודשים המרהיבים של ממשל טראמפ, הכוללים שיאים של כל הזמנים בשוק המניות ובקרנות הפנסיה, ניצחון צבאי ומערכת יחסים משגשגת בוונצואלה, וההשמדה הצבאית של איראן (המשך יבוא!)", הוסיף.