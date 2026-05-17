נשות הכותל חוללו מהומה ברחבה נשות הכותל

קבוצה של כ-20 נשים מתנועת "נשות הכותל" הגיעה הבוקר (ראשון), בראש חודש סיוון, לרחבת הכותל המערבי עם ספר תורה. הגעת הקבוצה לרחבה עוררה עימות חריף בין המתפללים במקום לבין חברי התנועה.

הקרן למורשת הכותל המערבי פרסמה הודעת גינוי חריפה בעקבות האירועים וטענה כי התנועה פועלת בניגוד לנהלים המחייבים.

"מגנים את הפרובוקציה של נשות הכותל בהכנסת ספר תורה לרחבת הכותל בניגוד לנהלים ובהפיכת הכותל המערבי לאתר של הפגנה. ביום זה שבו מציינים עם ישראל את היותו 'כאיש אחד בלב אחד' בהר סיני, התבזה הכותל המערבי במחאות ובצעקות", נמסר מטעם הקרן.

מנגד, 'נשות הכותל' דחו את ההאשמות, כינו את הנערות שהתעמתו איתן "פורעות" וטענו כי מדובר במאמץ מאורגן שנועד לפגוע בתפילתן.

ח"כ אבי מעוז הגיב: "קיבלנו הבוקר תזכורת כואבת נוספת לנחיצותו של חוק הכותל שיזמתי, שיעלה ביום רביעי לדיון בוועדת החוקה, כדי לשמור על קדושתו של שריד בית מקדשנו".