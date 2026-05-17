ארוסתו של מעוז רקנטי ספדה לו: לא פחדת משום דבר, חלמתי לראות אותך אבא לילדינו

רוני, ארוסתו של מעוז רקנטי הי"ד שנפל בדרום לבנון ביום שישי, ספדה לו במהלך ההלוויה.

"איך אפשר לסכם אותך במילים?", תהתה כשהיא נחנקת מדמעות. "מגיע לעם ישראל לדעת מי אתה, למרות שלא היית אוהב את זה. בפעם הראשונה שנפגשנו הדבר הראשון ששמתי לב היו העיניים הטובות והיפות שלך. צללתי לתוכך כל פעם מחדש, כולם אמרו שיש לך עיניים טובות. פעם שאלת אם אני כועסת ואמרתי שאני לא מצליחה לכעוס עליך".

היא סיפרה "מעוז כל מי שפגש אותך פעם ראשונה, התפעם מהשקט שלך שאמר כל כך הרבה עליך. לא נלחצת מכלום, לא פחדת משום דבר, היה כל כך מרגיע איתך. רציתי שתבוא לכיסא כלה שלי ותחייך אליי. רציתי שתהיה אבא לילדינו. יכולת להיות אבא מושלם.

ביום חמישי נסענו ביחד לחתונה של בת דודה שלי ובאיזשהו שלב קמת לרקוד. אתה הביישן והשקט, וראית את אח שלי הקטן והרמת אותו על הכתפיים ורקדת איתו שעות. היית נראה כל כך מאושר ושמח. שאלתי אם אתה רוצה להפסיק לרקוד ואמרת: 'לא בואי נמשיך'".

הארוסה המשיכה וספדה "לא שפטת אף אחד, הסתכלת על כולם בעין טובה, כמה אהבת את המשפחה שלך. כולם אמרו שאתה שם לב לפרטים לכן אף פעם לא דאגתי, ידעתי שאתה זהיר. איזו אבידה לעם ישראל, נשמה גדולה אתה.

אני אוהבת אותך כל כך, אני מצטערת אם עשיתי משהו לא במקום, סליחה, כל הגוף כואב, אנחנו חזקים ואנחנו נמשיך לחיות, נאהב את העם כמו שהיית רוצה. תנוח על משכבך בשלום, אתה צריך לנוח, עבדת כל כך קשה, תנוח, מאוד אוהבת ומתגעגעת", סיכמה.