"שערי שמיים פתח" | החברים נפרדו ממעוז בשירה ערוץ 7

מאות בני אדם ליוו היום (ראשון) למנוחות בהר הרצל בירושלים את סרן מעוז ישראל רקנטי ז"ל, מפקד מחלקה בגדוד 12 של חטיבת גולני, שנהרג מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון.

חבריו ביקשו להיפרד ממנו בשירת "שערי שמיים פתח". תוך כדי שירתם עבר ביניהם האב השכול וחיבק אותם.

אימו אילת אמרה מעל קברו: "נולדת בחג הסוכות, מיד ראינו שאתה משהו מיוחד, בלי בכי. כישרון אלתור מדהים, וחיבור עמוק לבית. תמיד ברחת מהמסגרות, מעולם לא הכנת שיעורי בית, אבל כולם התאהבו בך, הייתה לך יכולת מופלאה להתחבר, היו לך יכולות הסתגלות נדירים, לב טוב, שמח, מצחיק את כולם, מנהיג, כריזמטי, שקט פנימי, דרשת מעצמך לימוד תורה, צניעות, איש של אמת טהורה ונקייה, בישיבה גילינו עליך הכול, בצבא עוד יותר, מצטיין בכול".

"היה לנו קשר מיוחד, הרגשנו אחד את השני, מעוזי שלי ילד שלי אהוב ליבי, היית הדבק המשפחתי, כולם התכנסו כשהגעת, גם בתקופה האחרונה כשלחמת בגבורה היה חשוב לך לראות את הטוב. מעוזיק, בחרנו לטמון אותך באדמתה של ירושלים כי היית כלל ישראלי, עד הרגע האחרון שלך", הוסיפה.

מעוז, בן 25 בנופלו, היה אמור להתחתן בעוד חודש. ארוסתו רוני ספדה לו: "איך אפשר לסכם אותך במילים? מגיע לעם ישראל לדעת מי אתה. בפעם הראשונה שנפגשנו הדבר הראשון ששמתי לב היו העיניים הטובות והיפות שלך, צללתי לתוכך כל פעם מחדש.

"כל מי שפגש אותך בפעם הראשונה התפעם מהשקט שלך שאמר כל כך הרבה עליך. לא נלחצת מכלום, לא פחדת משום דבר, היה כל כך מרגיע איתך. רציתי שתבוא לכיסא כלה שלי ותחייך אליי. רציתי שתהיה אבא, יכולת להיות אבא מושלם".