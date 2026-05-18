ספר תורה הוכנס ליישוב מעוז צור דוברות המועצה האזורית בנימין

היישוב הצעיר מעוז צור שבבנימין לבש חג לרגל ציון יום ירושלים וקיום תהלוכת הכנסת ספר תורה חגיגית. האירוע מסמל אבן דרך משמעותית בהתפתחות הקהילה הצעירה במקום.

ספר התורה נתרם על ידי הדיין הרב אליעזר איגרא ורעייתו רוחמה, לזכר הוריהם יעקב ואסתר איגרא, ושמעון ורחל נאומבורג ז"ל.

המשפחה החליטה להעניק את הספר למעוז צור במטרה לחזק את ההתיישבות המתחדשת, ולאפשר לתושבים לקיים תפילות בבית הכנסת המקומי עם ספר קבוע משלהם.

לאירוע החגיגי הגיעו תושבים רבים ואורחים מהאזור כולו, ובהם אישי ציבור ורבנים בולטים שבאו לכבד את המעמד. בין המשתתפים היו הרב הראשי לישראל לשעבר הרב דוד לאו, הדיין הרב אליעזר איגרא, הרב מאיר גולדוויכט, וראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ.

הרבנים וראש המועצה כובדו בכתיבת האותיות האחרונות של הספר, ולאחר מכן ליווה הקהל את ספר התורה בשירה ובריקודים לכבודה של תורה. אל מעגלי השמחה הצטרף בהמשך גם הזמר יונתן רזאל, שסחף את הקהל בשירה משותפת והופיע בפני המשתתפים.

גנץ נשא דברים במעמד המשמח והתייחס לחשיבות האירוע ביום זה: "אנחנו נמצאים ביום שחרור ירושלים שהוא גם יום שחרור בנימין ויהודה ושומרון ולהיות כאן ביום כזה ביישוב חדש שצופה על מרכז מדינת ישראל, זה דבר גדול ומרגש מאד. כניסת ספר תורה לכאן מראה שהמקום הזה מכה שורשים, מתקדם ומתפתח. נמשיך לבנות, נמשיך להשתקע פה, ובעזרת ה' היישוב הזה ילך ויגדל".

ראש המועצה הוסיף וציין כי כבר עכשיו קיימת רשימת המתנה ארוכה של משפחות שמעוניינות להצטרף ליישוב החדש, וכי במועצה עומלים במרץ הן על פיתוחו של מעוז צור והן על פיתוח והקמה של יישובים חדשים נוספים באזור.

בבנימין צפויים לקום בחודשים הקרובים לפחות חמישה יישובים חדשים במיקומים אסטרטגיים במיוחד, כחלק ממהלך רחב לחיזוק האחיזה בשטח, הרחבת ההתיישבות וביסוס הנוכחות הישראלית בנקודות מפתח באזור.

הכנסת ספר התורה צילום: דוברות