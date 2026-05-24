האקדח האישי של נדיה מטר, מראשי תנועת הריבונות, הוחזר לידיה בתום מאבק משפטי שניהל ארגון חוננו.

הנשק, המוחזק ברישיון, הוחרם על ידי משטרת ישראל לאחר שמטר השתתפה במחאה נגד הכנסת משאיות הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה. בתום ההליכים המשפטיים שהתנהלו בעניינה, הושב האקדח למטר.

אירוע ההחרמה החל לאחר שבחודש ינואר 2025 השתתפה מטר במחאות שארגן ארגון "צו 9" נגד מעבר משאיות הסיוע.

שבועיים לאחר ההפגנה היא זומנה לחקירה ביחידת להב 433 של המשטרה, שם הודיעו לה חוקרי המשטרה על החרמת האקדח האישי אותו היא נושאת.

בעקבות ההחלטה, פנתה מטר לארגון חוננו, ועורך הדין עדי קידר שייצג אותה פתח במאבק משפטי נגד החרמת הנשק.

מטר התייחסה להחלטה ומסרה, "אני מחזיקה ברישיון נשק עשרות שנים. בכל ההפגנות אותן ארגנתי נגד הסכמי אוסלו נעצרתי מספר רב של פעמים ומעולם לא הוחרם לי האקדח. אין כל קשר בין פעולות המחאה להחלטה התמוהה של המשטרה. אני מודה לארגון חוננו ולעו"ד עדי קידר שליווה את המאבק שלי עד לסיומו המוצלח".

קידר, שניהל את המאבק המשפטי, מתח ביקורת על התנהלות המשטרה בפרשה: "החלטת המשטרה על החרמת נשקה של נדיה אשר השתתפה במחאה חוקית ולגיטימית הייתה תמוהה מאוד ואנו מברכים על כך שנשקה הושב לה".