הזמר והיוצר אביעד דרף משחרר סינגל חדש בשם "מי אמר", שנכתב והולחן יחד עם אפי שיינר ובשיתוף בנו חסד דוד דרף.

הוא הסביר כי השיר עוסק בקול הפנימי ובמאבק מול מסרים חיצוניים שמנסים להגדיר את האדם. השיר מדבר לדבריו על הקולות הפנימיים ועל התחושות שמלוות אנשים כאשר אומרים להם מי הם אמורים להיות.

"השיר מדבר על הקולות הפנימיים בראש שלנו, וגם קולות מבחוץ שמחלישים אותנו ושאומרים לנו שלא נצליח", מסר אביעד עם יציאת השיר.

לדבריו, "השיר בא לצעוק ולומר 'אז מה אם מישהו אמר לך שאתה לא יכול'. אנחנו שמים לעצמנו חומות עוד לפני שניסינו ובראש שלנו אנחנו חוסמים את עצמנו. בסוף השיר אני מדבר גם על עצמי, 'אתה לא זמר, אתה לא מוכר' - זה הכל עניין של אמונה בכח שלנו. כמובן שמדבר גם אליי ועליי ברמה האישית".

הוא סיכם את דבריו בתפילה: "אני מקווה ומתפלל שהשיר הזה יתן כוח אפילו לילד או ילדה אחת או למישהו אחד להיות יותר מה שהוא. בלי פחד".