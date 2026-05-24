נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פרסם היום (ראשון) תמונת בינה מלאכותית (AI) ברשת החברתית שלו.

בתמונה ששיתף הנשיא נראה מטוס אמריקני כשהוא תוקף ספינות הנושאות דגלי איראן, ככל הנראה באזור מצרי הורמוז.

בתיעוד הוויזואלי ניתן להבחין באש ובעשן העולים מתוך הספינות האיראניות שנפגעו בתקיפה המדומה.

על גבי התמונה שפורסמה בחר טראמפ לכתוב את המילה הספרדית "adios", שפירושה בעברית הוא "להתראות".

הציוץ התמוה של הנשיא טראמפ פורסם ברקע דיווחים המצביעים על התקדמות מסוימת שנרשמה לאחרונה במסגרת המשא ומתן המתנהל בין ארצות הברית לבין איראן.

מוקדם יותר מזכיר המדינה האמריקני, מרקו רוביו, התייחס למשא ומתן המקודם מול איראן והצהיר כי חלה התקדמות משמעותית במגעים.

רוביו ציין כי פרטים נוספים בנושא צפויים להתפרסם בהמשך, ורמז על אפשרות להשגת סיכומים בקרוב. בדבריו הדגיש את עמדת הממשל האמריקני הנוכחי ואת מחויבותו המוחלטת למניעת התחמשותה של איראן.

"אני מאמין שעוד חדשות יצאו בהמשך היום, אותיר לנשיא להתייחס לזה", אמר רוביו, "מספיק לומר שהושגה התקדמות, אולי לא די, אבל מתקרבים. המטרה? שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, זה לעולם לא יקרה לפחות ככל עוד טראמפ נשיא ארה"ב".

הוא הוסיף כי הממשל מאמין שההתקדמות לעבר הסכם מושגת בשיתוף פעולה הדוק עם השותפים באזור המפרץ הפרסי.

רוביו התייחס בדבריו גם לאיומים הביטחוניים האחרונים מצד טהרן בנתיבי השיט הבינלאומיים והבהיר, "איראן מאיימת להשמיד אוניות החוצות במעבר ימי בינ"ל - זה בלתי מתקבל על הדעת, לא ניתן להסכים עם התקדים הזה. הנשיא טראמפ רוצה להגיע לפתרון - הוא יעדיף שמשרד החוץ יוביל ולא משרד הביטחון, אבל פתרון יושג".

בסיום דבריו דחה רוביו את הביקורת על מדיניות הממשל ושיבח את פועלו של הנשיא האמריקני: "אנחנו מאמינים כי הושגה התקדמות לעבר הסכם בשת"פ עם שותפינו במפרץ. לא חושב שהיה חזק וקשה בנושא הגרעין האיראני, מאשר הנשיא טראמפ. הוא היחיד שעשה משהו. אסור לזלזל במחוייבותו למנוע מאיראן נשק גרעיני - מגוחך לחשוב שנשיא כזה יסכים להסכם שיטיב עם השאיפות הגרעיניות הצבאיות של איראן. יש תקווה להשיג משהו, חדשות טובות בשעות הקרובות".