סא"ל (במיל') יובל ענבר (50) מחגור, טייס קרב ומפקד טייסת לשעבר, וסא"ל (בדימוס) בן 70 מקיבוץ הסוללים הם שני ההרוגים היום (ראשון) בהתרסקות מטוס קל בעמק יזרעאל.

ענבר ז"ל הותיר אחריו אישה ושלושה ילדים. בימים אלה היה בשירות מילואים פעיל.

במועצה האזורית דרום השרון מסרו: "יובל, נשוי ללו ואב לליה, שלו ונבו, פעל לאורך שנים במסירות, באחריות ובתחושת שליחות עמוקה למען ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה".

אושרת גני גונן, ראש המועצה, ספדה "הלב עם משפחת ענבר ועם קהילת חגור בשעה הקשה הזו. יובל אדם ערכי, מלח הארץ, איש משפחה אהוב ומסור שבמשך שנים רבות הקדיש את עצמו לעשייה משמעותית ויוצאת דופן למען ביטחון מדינת ישראל. זה אובדן עצום למשפחתו, לחבריו ולקהילה כולה".

איתי תלמי ז"ל הותיר אחריו אישה, שלושה ילדים ושבעה נכדים. הוא שירת עשרות שנים כטייס קרב בחיל האוויר ומילא שורת תפקידים בכירים בחיל ובהמשך שימש קברניט בחברת התעופה אל-על.

ההתרסקות התרחשה בשעות הבוקר. המטוס התרסק בשטח פתוח סמוך למושב תל עדשים ליד עפולה. שני הטייסים פונו במצב אנוש לבית החולים העמק בעפולה, שם נקבע מותם.

פרמדיק מיחידת האופנועים של מד"א, מאור אטדגי, סיפר: "מדובר באירוע קשה. הגענו למקום עם אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ ואופנועי תגובה מידית. הובילו אותנו בשטח אל המטוס שהתרסק, המטוס היה עם פגיעות פח קשות וסמוך שכבו שני גברים, הם היו מחוסרי הכרה, ללא דופק וללא נשימה. התחלנו מיד בביצוע פעולות החייאה מתקדמות ופינינו אותם בניידות טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבם אנוש".