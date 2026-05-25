בית הדין הרבני בתל אביב הורה על מסירת גט לש' לאחר מאבק ממושך מול בעלה, אישיות מוכרת, שסירב במשך ארבע שנים להעניק לה גט.

ההחלטה התקבלה לאחר שבית הדין הציב לבעל אולטימטום, ולפיו אם לא ימסור את הגט, יישקלו נגדו צעדים משפטיים וכלכליים חריפים. בין הסנקציות שעמדו על הפרק היו פגיעה בהמשך העסקתו אצל מעסיקו ופרסום שמו ברבים.

בני הזוג נישאו לפני 22 שנים והביאו ילדים לעולם במהלך חייהם המשותפים. לפני ארבע שנים הם נפרדו, אולם לטענת האישה הבעל סירב להעניק לה את הגט ודרש בתמורה ויתורים כספיים משמעותיים, תוך הפעלת אלימות מילולית וכלכלית.

בשנים האחרונות מתגוררת האישה בחו"ל, ובקיץ האחרון היא החליטה לפנות לארגון 'יד לאישה' מבית רשת 'אור תורה סטון', המייצג עגונות ומסורבות גט.

עורכת הדין והטוענת הרבנית תהילה כהן, המייצגת את האישה בהליך, ביקשה מבית הדין להפעיל לחץ ממוקד על הבעל.

היא ביקשה להורות למקום עבודתו של הבעל לפטרו מתפקידו וכן להתיר את פרסום זהותו ברבים כדי להביא לסיום הסרבנות. בהמשך הדיונים הופיע מעסיקו של הבעל בפני דייני בית הדין כדי לבחון את הצעדים האפשריים.

הדיין, הרב שלמה שטסמן, הודיע לבעל באופן רשמי כי עליו למסור את הגט עד ל-30 באפריל. הדיין הבהיר כי אם לא יעשה כן, תישקל בחיוב הבקשה להפעיל נגדו את הסנקציות שהתבקשו על ידי המייצגת.

לפי הגורמים המעורבים בתיק, זמן קצר לפני פקיעת האולטימטום הודיע הבעל כי הוא מוכן להעניק את הגט, ולבסוף מינה שליח שימסור אותו לאשתו.

ביום חמישי נמסר הגט באופן רשמי בבית הדין הרבני בתל אביב, לאחר שהאישה הגיעה לישראל במיוחד לצורך השלמת ההליך הרשמי.

כהן אמרה: "אנו עדות למקרה נוסף שמוכיח שרק התנהלות בלתי מתפשרת וחד משמעית כנגד בעלים סרבנים היא המפתח לשחרורן המהיר של מסורבות הגט לחופשי".