רחפן נפץ פגע בצהריים (שני) ישירות בבית מגורים במושבה מטולה שבצפון הארץ.

מדובר בפעם הראשונה מתחילת הלחימה שבה רחפן נפץ פוגע במבנה מגורים בשטח מדינת ישראל.

כתוצאה מהפגיעה הישירה נגרם נזק פיזי למבנה, וכוחות רפואה מטפלים במקום באדם אחד המוגדר כנפגע חרדה.

הרחפן שפגע במבנה היה חלק ממתקפה נרחבת יותר שכללה מספר רחפני נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לעבר שטח ישראל.

על פי המסתמן, שאר הרחפנים ששוגרו במהלך המתקפה הנוכחית לא הצליחו לפגוע במטרות או בשטחים בנויים.

הפגיעה במטולה התרחשה לאחר שהופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים שונים באזור צפון הארץ.

מצה"ל נמסר כי "בהמשך להתרעות שהופעלו לפני זמן קצר על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל ושטח מדינת ישראל".

עוד הוסיפו כי כתוצאה משיגורים אלו, "זוהתה נפילה של רחפן נפץ במטולה" וכי האירוע כולו מתוחקר כעת על ידי גורמי הביטחון.