נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח הלילה (שלישי) עם כתבים ומסר פרטים נוספים על החלטתו להשהות את התקיפה באיראן, במטרה למצות את המאמצים להשגת הסכם.

"עמדנו לבצע מחר מתקפה משמעותית מאוד. דחיתי אותה לפרק זמן קצר, אולי לצמיתות ואולי לזמן מה, מכיוון שמתנהלים דיונים נרחבים מאוד עם איראן, ונראה מה יולידו", אמר טראמפ.

הוא הוסיף כי "סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות ומדינות נוספות ביקשו מאיתנו לדחות את התקיפה ביומיים-שלושה, תקופה קצרה, מכיוון שהן מעריכות שהן קרובות מאוד לחתימה על עסקה. אם נוכל לעשות זאת באופן שימנע מאיראן להשיג נשק גרעיני, ואם הן יהיו מרוצות, ככל הנראה גם אנחנו נהיה מרוצים".

הנשיא הדגיש כי ארצות הברית עדכנה את ישראל בהחלטה להשהות את המתקפה, כמו גם "גורמים נוספים במזרח התיכון שהיו מעורבים עמנו".

"זוהי התפתחות חיובית מאוד, אך נראה אם היא תוביל לתוצאה כלשהי. היו לנו תקופות שבהן חשבנו שאנו קרובים מאוד להסכם וזה לא צלח, אך הפעם זה מעט שונה", אמר טראמפ. הוא ציין כי התקיפה שנעצרה הייתה "גדולה מאוד, ולא דבר שרציתי לעשות, אך אין לנו ברירה משום שאיננו יכולים לאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני".

לסיום הדגיש: "נראה שיש סיכוי טוב שנוכל להגיע להסכם. אם נוכל לעשות זאת בלי להפציץ אותם, אהיה שמח מאוד".

הדברים נאמרו כמה שעות לאחר שטראמפ הודיע ברשת TRUTH כי ביטל מתקפה שתכנן להוציא אל הפועל נגד איראן בעקבות בקשות של מדינות המפרץ.

"התבקשתי על ידי אמיר קטאר, תמים בן חמד אל-ת'אני, יורש העצר של ערב הסעודית, מוחמד בן סלמאן, ונשיא איחוד האמירויות הערביות, מוחמד בן זאיד, לעכב את המתקפה הצבאית המתוכננת שלנו על הרפובליקה האסלאמית של איראן, שתוכננה למחר, בהתחשב בכך שמתקיים כעת משא ומתן רציני, ושלדעתם, כמנהיגים גדולים ובעלי ברית, תושג עסקה שתהיה מקובלת מאוד על ארצות הברית של אמריקה, כמו גם על כל המדינות במזרח התיכון ומחוצה לה", כתב טראמפ.

לדבריו "עסקה זו תכלול, וחשוב מכך, שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. מתוך כבוד רב למנהיגים שהוזכרו לעיל, הנחיתי את שר ההגנה, פיט הגסת', את יו"ר המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, ואת צבא ארצות הברית, שלא לבצע את ההתקפה המתוכננת על איראן מחר".

טראמפ ציין עם זאת כי הינחה את מפקדי צבא ארה"ב להיות מוכנים "להתקדם למתקפה מלאה בקנה מידה גדול על איראן, בהתראה של רגע, במקרה שלא תושג עסקה מקובלת".