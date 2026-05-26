חנוכת המצפה צילום: דביר עמר

"מצפה יוסף" נחנך ביישוב אחיה לזכרו של הרב יוסי שוקר, שהיה ר"מ במכינת אלישע וממייסדי היישובים שבות רחל ואחיה.

במהלך האירוע נשאו דברים בני משפחה, חברים ורבנים שסיפרו על חזונו ופועלו של הרב. המשתתפים הדגישו את התפקיד המרכזי שמילא הרב שוקר בהקמת היישובים ובפיתוח האזור כולו.

אחיו, נעם שוקר, סיפר על דרכו ועל תפיסת עולמו: "הקב"ה רוצה כאלו שיקדשו את החול כי מלאכים יש לו מספיק בשמיים, לא רק בתפילה ובלימוד התורה, גם בהתיישבות ובעבודה".

הוא סיפר על התקופה שבה ביקשו לסלול את הכביש בין שבות רחל לאחיה: "הקבלן הגיע עם הערבים, הקבלן אמר לו, 'אתה חולם, אין יהודי שיעבוד פה'. אחי הרב יוסי אמר לו, 'אל תדאג אני אמצא לך עובדים', וכשהוא מצא לו עובדים גם הקבלן מצא עובדים". לדבריו, הדבר מלמד כי, "אם אדם רוצה עד הסוף הקב"ה דואג לו".

יוחאי יעקובסון, חברו של הרב יוסי ותושב היישוב אחיה, סיפר גם הוא על חזונו הגדול: "מצפה יוסף צריך להתחבר ולקבל את העיניים שלו, לראות את הגאולה השלמה. בעל החלומות רואה הרבה יותר טוב מכולנו".

יעקובסון הוסיף כי בזמן שעבד עם הרב יוסי במטעים, הצביע לעבר המקום שבו נמצא כיום היישוב קידה ואמר לו, "אתה רואה? אני רואה כאן בתים".

הרב מיכאל ברום, נשיא ישיבת שילה ומדרשת בינת, סיפר על ראשית הדרך של משפחת שוקר בהתיישבות: "משפחת שוקר אמרה, 'גם אם נהיה לבד, אנחנו פה'. אתם רואים מה קורה היום בשבות רחל? משם עברו לאחיה ומאחיה לעבר כל המטעים באזור".

הרב ברום הוסיף כי "מצווה גוררת מצווה, בשמיים כל מה שיש וכל מה שיהיה הכל רשום על זכותו של הרב יוסי שוקר ורונית. הכל מהמסירות נפש הזו. הרב יוסי היה תלמיד חכם, הכל בא מתוך תורה, ציונות של תורה, התורה נתנה לו את הכוח למסור את הנפש ולהיות החלטי".