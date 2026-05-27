נאום הרמטכ"ל זמיר באירוע דובר צה"ל

טקס קליטה של מטוס התדלוק והתובלה הראשון מסוגו בחיל האוויר התקיים היום (רביעי) בראשות הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, ומפקד חיל האוויר, אלוף עומר טישלר.

המטוס, מדגם בואינג KC-46 "גדעון", נחת בבסיס נבטים ונקלט בטייסת התדלוק החדשה שנפתחה בשבוע שעבר. כלי טיס זה הוא הראשון מבין שישה מטוסי תדלוק שנרכשו על ידי משלחת הרכש של משרד הביטחון בארצות הברית.

מטוסי התדלוק החדשים מאפשרים להאריך את טווח הפעולה וזמן השהייה של מטוסי הקרב באוויר, לצד יכולות תובלה חדשניות ורב-משימתיות.

לפי הודעת צה"ל, קליטת המטוס החדש מהווה חיזוק משמעותי לעליונות חיל האוויר במלחמה הרב-זירתית ובפעילות במעגלים רחוקים. המהלך מצטרף לתוכנית התעצמות רחבת היקף שמנהל משרד הביטחון עבור צה"ל.

הרמטכ"ל התייחס בדבריו למצב האזורי ואמר, "בניין הרשע של משטר האייתולות נסדק באופן ניכר ועתידו ויציבותו - לוטים בערפל. מנהיגיו נרדפים, מרבית יכולותיו הצבאיות הושמדו, תוכנית הגרעין הוסגה שנים לאחור; כלכלתו קורסת ואזרחיו עוד טרם הבינו את גודל האסון שאליו הובילו אותם מנהיגיהם הקיצוניים".

הוא הוסיף כי "לפני ימים ספורים ציינו את חג השבועות, חג הביכורים - פירות התבואה הראשונה שהביאו לבית המקדש. מטוס 'גדעון' המוצג כאן לפנינו הוא 'פרי' ביכורים מבצעי של זרוע האוויר העתידית שלנו - תוצאה של חזון, של עבודה מאומצת ושל מסירות אין קץ של שותפים רבים לדרך. זה גם פרי הביכורים שלך - טישלר, המפקד החדש של חיל האוויר - בדרך לתוכנית רב-שנתית עתירת פלטפורמות חדשות".

מטוס התדלוק החדש צילום: דובר צה"ל

אלוף טישלר הדגיש את חשיבות העוצמה האווירית: "כאן, ממסלולי בסיס נבטים המריאו לפני כחודשיים מטוסי התדלוק ונשאו על כנפיהם את כל חיל האוויר לאיראן. עוצמה אווירית, יכולת אסטרטגית המתדלקת את מטוסי הקרב ומרחיבה את טווחי הפעולה וקטלניות החיל בּכל מעגל, לכל טווח, לכל זירה. המשטר באיראן, ששם לו ליעד את השמדת ישראל פגש בעוצמת אש שלא הכיר, לא צפה, ולא הצליח לעצור".

הוא הוסיף כי "גם בשעה זו חיל האוויר באוויר - מטוסי ואנשי החיל פועלים מהאוויר וּמהקרקע, תוקפים בעוצמה את חיזבאללה, משולבים עם הלוחמים על הקרקע, מגנים על תושבי הצפון, פועלים וּמסכלים באופן חזרתי את בכירי חמאס בעזה, וּמוכנים לכל התפתחות, בכל זירה".

"הגדעון שזה עתה נחת, וכעת גם נושא את סמל חיל אוויר של מדינת ישראל, מוסיף מרכיב עוצמה משמעותי ליכולות האסטרטגיות של החיל - יותר דלק, יותר מטען, רחוק יותר, מאפשר יותר, חתם.

מפקד בסיס נבטים, תת-אלוף ד', אמר: "נחיתת ה'גדעון', פלטפורמה אסטרטגית דור 5, בעת מלחמה עצימה וממושכת, כאשר לוחמי צה"ל פרוסים בשבע זירות ונלחמים למען הגנת אזרחי ישראל, היא רגע היסטורי, מאתגר ומרגש מאוד. קליטת פלטפורמה תוך כדי מלחמה מלווה באתגרים רבים אף יותר, אך שיתוף הפעולה בין כלל הגופים - תעשיות, גופי צה"ל, משרד הביטחון וחיל האוויר - מנצח הכל".