חברת אפל עובדת על תכונת אבטחה חדשה ומתקדמת עבור מכשירי האייפון, אשר תנעל באופן אוטומטי את המכשיר ברגע שהמערכת תזהה כי הוא נחטף מידו של המשתמש.

לאורך השנים שיפרה אפל משמעותית את ההגנות נגד גניבות באייפון באמצעות כלים כמו Find My iPhone נעילת הפעלה (Activation Lock) והגנה מפני מכשירים גנובים (Stolen Device Protection).

עם זאת, רבות מההגנות הללו הופכות לכמעט חסרות תועלת אם הגנב מצליח לחטוף את המכשיר בעודו פתוח ולא נעול.

למרות שאפל מפעילה אמצעי הגנה נוספים כדי למנוע שינויים משמעותיים בחשבון ה-Apple ID, גנב עדיין יכול לגרום לנזק משמעותי ברגע שבידיו אייפון לא נעול. זו הסיבה שאפל מפתחת כעת את המנגנון החדש, הדומה לתכונת "Theft Detection Lock" הקיימת כבר במערכת האנדרואיד, ומטרתו לנעול את המכשיר מייד עם החטיפה.

המערכות החדשות יסתמכו על מספר אותות, כולל מד התאוצה (accelerometer) של האייפון, כדי לזהות את עצם פעולת החטיפה הפיזית מהיד.

ברגע שפעולת החטיפה תאומת, המכשיר יינעל אוטומטית. כדי לקבוע בצורה מדויקת יותר האם האייפון אכן נלקח מבעליו, התכונה החדשה תבחן גם את מרחק המכשיר משעון ה-Apple Watch המקושר אליו.

בנוסף, ברגע שהתכונה תיושם במלואה ותופעל, היא תתחשב באותם הכללים החלים כיום על תכונת ההגנה מפני מכשירים גנובים: בדיקה האם האייפון מחובר לרשת WiFi מוכרת, והאם הוא נמצא במיקום מוכר כמו הבית או מקום העבודה. אם תנאים אלו יצביעו על כך שהאייפון נלקח מבעליו במקום שאינו מוכר, המערכת לא רק תנעל את המכשיר באופן אוטומטי, אלא גם תגביל את הגישה לאיזורים רגישים מוגנים באייפון.

לפי שעה אין פרטים רשמיים לגבי מועד ההכרזה על התכונות החדשות, אך על פי חשיפת אתר 9to5Mac האמריקאי, הן נמצאות תחת פיתוח פעיל.