אל"מ במיל' הרב אליעזר שנוולד, ראש ישיבת ההסדר "מאיר הראל" במודיעין, שוחח עם ערוץ 7 בכנס "אסופות" ה-6. בדבריו התייחס להשפעות המלחמה על ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות.

לדבריו, "אנחנו ראינו במלחמה הזאת את הפירות של הבניין הגדול שבנינו בעשרות השנים האחרונות, באותה תורה שבונה גבורה, אותה תורה של בית המדרש". הוא הוסיף כי התורה בונה את עולמם הרוחני של התלמידים, ומחזקת את רוח הלחימה שנבחנת בשדה הקרב.

הרב שנוולד אמר כי במלחמה הנוכחית בולטת במיוחד התרומה של בית המדרש, "אנחנו רואים את העוצמה הגדולה שיוצאת מתוך בית המדרש, כיצד היא מתחברת לעוצמות שיש בתוך עם ישראל, כיצד היא מחזקת אותן וכיצד היא משתלבת איתן".

בהמשך התייחס לאתגרים שאיתם מתמודדים תלמידי הישיבות במהלך הלחימה. לדבריו, מדובר באתגרים של תעצומות נפש מול הקושי, הפגיעות והפצועים, לצד סוגיות הלכתיות הנולדות מתוך מצבים מורכבים בשדה הקרב.

"אנחנו רואים את בני הישיבות בגדולתם, בשיא עוצמתם", אמר. "התורה הזאת של בית המדרש היא לא רק נשארת בבית המדרש, היא יורדת אל השטח, אל המציאות המבצעית, ויוצרת שם חיבור מיוחד במינו".

הרב הוסיף כי גם החברה הישראלית מזהה את התרומה הזאת ומעריכה אותה. לדבריו, יש בשוליים פוליטיקאים ואנשי תקשורת שמנסים לגמד ולטשטש, אך הציבור הישראלי פוגש את הלוחמים ושומע עליהם.

הוא ציין כי בני הציונות הדתית, בוגרי הישיבות והמכינות, נושאים בנטל משמעותי במילואים ובסדיר. לדבריו, "הדבר הזה צריך להתחבר בצורה מאוד ברורה לבית המדרש, לבית המדרש הארץ ישראלי, של התורה הגואלת ושל התורה שבונה גבורה".