בצה"ל הודיעו הערב (חמישי) על חזרה מלאה לשגרה ביישוב בית אל ובסביבתו, בתום שעות מתוחות שנגרמו בעקבות בהלת רחפנים בגזרה.

האירוע החל לאחר שנוהל "פטיש אוויר" הוכרז באזור בנימין בעקבות דיווחים על זיהוי של מספר רחפנים מעל היישוב בית אל ובשמי הכפר הסמוך ג'ילזון.

בעקבות הדיווחים הוקפצו כוחות צה"ל רבים למרחב והחלו בסריקות בניסיון לאתר את מפעילי הכלים, כאשר על פי הדיווחים מהשטח זוהו כ-5 רחפנים באזור.

בכאן חדשות דווח בהמשך הערב כי כל הסערה קשורה לכך שמסלול הנחיתה בנמל התעופה בן גוריון הוסט מזרחה. כתוצאה מהסטת המסלול, המטוסים שנערכו לנחיתה חלפו במרחק של כ-4 קילומטרים בלבד מבית אל ובגובה של 1,500 מטרים באוויר.

מעבר המטוסים הוא שהוביל לזיהוי המוטעה, לבהלה בגזרה ולבסוף להכרזה הרשמית על חזרה לשגרה.

לפני שהתבררה סיבת האירוע, קיימו כוחות הביטחון פעילות מבצעית נרחבת בשטח להסרת האיום המדווח. במערכת הביטחון העריכו בשלב ראשון כי לא מדובר ברחפני נפץ. בעקבות כך הוגברה הכוננות בגזרה, וכיתות הכוננות ביישובים הסמוכים נערכו בהתאם ודרכו את מחלקות ההגנה שלהן.

בשטח העריכו תחילה מספר אפשרויות בנוגע למקור הזיהוי שהוביל להקפצת הכוחות הגדולה. לפי אחד הדיווחים, מוקדם יותר הערב התקבל עדכון בצה"ל על פעילות משטרתית אווירית באזור רמאללה, ועלתה סברה כי אורות של מסוק משטרתי גרמו לזיהוי המוטעה - אירוע שכמעט והסתיים באסון, מאחר וחיילים שפעלו במרחב פתחו באש לעבר כלי הטיס משום שחשבו שמדובר ברחפנים, אך לא דווח על נפגעים או על נזק.

במקביל לבירור הנסיבות, גם רשות שדות התעופה עדכנה במהלך האירוע כי ניתן אישור מתואם מראש לכלי טיס לפעול במרחב במהלך הערב.

כאמור, עם קבלת הדיווח המלא על נתיב הטיס המוסט של המטוסים מנתב"ג, נשלל האיום המבצעי והוסרה הכוננות המיוחדת בגזרת בנימין.