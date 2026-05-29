משטרת טורונטו הודיעה כי אסתר, נערה יהודייה בת 14 שנעדרה מאז ה-16 במאי, אותרה בחיים ומצבה טוב.

לפי הודעת המשטרה, אסתר נמצאה בבית בעיר אטוביקו, מערבית לטורונטו, והועברה לבדיקות רפואיות. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על נסיבות הימצאותה במקום או האם שהתה שם בניגוד לרצונה.

במהלך החיפושים אחריה עדכנה המשטרה כי אסתר נמצאת על הרצף האוטיסטי, והחיפושים אחריה נמשכו במשך שבועות.

הקהילה היהודית בעיר נרתמה למאמצי האיתור והפעילה קמפיין רחב שכלל פרסום מודעות ברחבי טורונטו.

לפי דיווחים מקומיים, חלק מהמודעות נתלשו במספר מוקדים בעיר, ככל הנראה בידי פעילים פרו-פלסטינים. המקרה הזכיר לתושבים אירועים דומים של קריעת מודעות שקראו להשבת החטופים מרצועת עזה.