בתלמוד תורה נווה אריאל הודיעו להורים כי החל ממחר, יום שישי, ישובו ההסעות לפעילות סדירה. ההודעה נמסרה לאחר מאמצים לביטול המהלך שפגע בהסעות התלמידים.

בהודעה הודו בתלמוד התורה להורים על הסבלנות והתמיכה, למרות הקושי הגדול והפתאומי. תודה מיוחדת נמסרה לאהוד כלפה, המנהל האדמיניסטרטיבי, שלדברי ההודעה "עשה ימים ולילות למען כולנו והוביל את כל התהליך".

בהנהלה הודו גם להורים שפנו לאנשי ציבור, שרים, חברי כנסת ואנשי תקשורת במטרה לסייע בפתרון המשבר. עוד נמסרה תודה לחברת ההסעות חל"פ, שלדברי המוסד המשיכה להפעיל את ההסעות למרות החוב הקיים.

לדברי הנהלת תלמוד התורה, בשלב זה מדובר בהזרמת תקציב חלקי בלבד, אשר מאפשרת את המשך פעילות ההסעות באופן זמני. במוסד ציינו כי ימשיכו לפעול עד להסדרת התקציב באופן קבוע.

החל מיום ראשון הופסקה פעילות ההסעות. המשבר נוצר לאחר שהוקפאו תקציבים למוסדות הקשורים לרשת החרדית "בני יוסף", בעקבות החלטת בג"ץ בנוגע למוסדות הפטור שאינם מלמדים לימודי ליבה.

בהנהלת המוסד טענו כי הפגיעה נובעת מהשתייכות תלמוד התורה לרשת "בני יוסף" החרדית וציינו כי ההחלטה משפיעה על משפחות רבות של משרתי מילואים מהיישובים אריאל, ברוכין, מעלה אפרים, תפוח, אביתר ופדואל.

בתלמוד התורה טענו כי אף שמדובר במוסד ציוני המקיים לימודי ליבה, הוא נפגע בשל שיוכו לרשת.

בג"ץ כזכור הקפיא את העברתם של למעלה ממיליארד שקלים למוסדות החינוך החרדיים - כולל מוסדות הפטור שאינם מלמדים לימודי ליבה - ולפיכך תקצוב ההסעות אליהם על ידי המדינה הוקפא.