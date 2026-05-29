פרס ביטחון ישראל בסימן מבצעי "שאגת הארי" ו"עם כלביא": שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר את המלצת ועדת פרס ביטחון ישראל לשנת תשפ"ו, שיוענק במעמד נשיא המדינה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומנכ"ל משרד הביטחון בבית הנשיא. לאחר קבלת ההמלצות, שר הביטחון התקשר לזוכים ובירך אותם על קבלת הפרס.

במלאת 78 שנים לעצמאות המדינה, המליצה הועדה לשר הביטחון כ"ץ להעניק את הפרס השנה לחמישה פרויקטים בולטים שתרמו באופן מהותי לעליונותה האיכותית והטכנולוגית של מדינת ישראל במהלך המלחמה. בראש ועדת הפרס עמד אלוף (מיל') מאיר כליפי ולצידו אלוף (מיל') יצחק תורג'מן, נציג האקדמיה ומזכיר הועדה.

הפרויקטים הזוכים:

מערכת נשק ייחודית פרי פיתוח וייצור ישראלי. המערכת הופעלה בשדה הקרב, הביאה להישגים יוצאי דופן ובעלת תרומה אסטרטגית משמעותית וייחודית לביטחון המדינה. המערכת היוותה חלק מרכזי במערכה מול איראן. הפרס יוענק לזרוע האוויר בצה"ל, משרד הביטחון וחברת רפאל.

מערכת מבצעית מסווגת המאפשרת להרחיב בצורה משמעותית את סל היכולות האיסופיות והמבצעיות של המוסד בקשת רחבה של משימות. הפרויקט מגלם בתוכו חדשנות טכנולוגית ותעוזה מבצעית פורצת דרך ויוצאת דופן. הפרס יוענק למוסד לתפקידים מיוחדים, לתעשיה האווירית ולזרוע האוויר בצה"ל.

פרויקט מיבצוע ומימוש תכנית לוויני "אופק 13" ו"אופק 19" שמאפשרים למערכת הביטחון לקבל מודיעין איכותי ומהימן בכל נקודת זמן. לווייני האופק מהווים פריצת דרך הן מבחינת ביצועים והן מבחינת נפח ומשקל. הפרס יוענק לחטיבת מערכות טילים וחלל וחטיבת אלתא של התעשייה האווירית, למנהלת החלל וליחידת המו"פ במפא"ת שבמשרד הביטחון וליחידה 9900 באגף המודיעין בצה"ל.

פיתוח טכנולוגי של יחידה 81 באגף המודיעין בצה"ל לבעיה מבצעית ייחודית. הפרויקט מציב פתרונות מורכבים, חדשניים ומדויקים לבעיה ממוקדת שהעסיקה את מערכת הביטחון זמן רב. הפרס יוענק למערך המ"מ, יחידה 8200 וחטיבת המחקר באגף המודיעין בצה"ל ולתעשיה האווירית.

פיתוח מערכות לוחמה אלקטרונית לשמירת העליונות האווירית של חיל האוויר. הפרויקט משלב מספר פיתוחים טכנולוגיים חדשניים וייחודיים ומהווה פריצת דרך עולמית המקנה למדינת ישראל יכולות מעצמתיות בכלל גזרות הלחימה. המערכות הוכחו בשדה הקרב והיו אחד מהגורמים המרכזיים במניעת יירוט של כלי טיס מאויישים. הפרס יוענק ליחידת המו""פ במפא"ת שבמשרד הביטחון, לחברת רפאל, לזרוע האוויר של צה"ל, לאלישרא של אלביט מערכות וליחידה 8200 באגף המודיעין בצה"ל.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר: "השנה האחרונה הוכיחה לעולם כולו את עוצמתה האדירה של מדינת ישראל, של מערכת הביטחון ושל התעשיות הביטחוניות הישראליות. היכולות, המערכות והפיתוחים פורצי הדרך שבאו לידי ביטוי במערכה מול אויבינו - ופגעו וחיסלו את אויבינו באיראן, בלבנון, בעזה ובזירות נוספות - העניקו למדינת ישראל עליונות מבצעית, מודיעינית וטכנולוגית חסרת תקדים".

הוא הוסיף: "פרס ביטחון ישראל לשנת 2026 מוענק לאנשים ולגופים שעומדים מאחורי ההישגים ההיסטוריים הללו - אנשי צה"ל, המוסד, משרד הביטחון והתעשיות הביטחוניות, שפועלים ביצירתיות, בתעוזה ובחדשנות יוצאת דופן למען ביטחון ישראל".

השר כ"ץ סיכם ואמר: מבצעי 'שאגת הארי' ו'עם כלביא' המחישו את היכולת של ישראל לפרוץ פעם אחר פעם גבולות חדשים. בכל שנה אנחנו מצליחים להתעלות מחדש, להקדים את אויבינו ולהבטיח את יתרונה האיכותי של מדינת ישראל בכל זירה ובכל אתגר".