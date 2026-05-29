שרים וחברי כנסת שיגרו ברכות לבאי ועידת ערוץ 7 שתיערך היום (שישי) בקווינס - ניו יורק. בדבריהם הדגישו נבחרי הציבור את חשיבותו המרכזית של הקשר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות, במיוחד בעת הנוכחית.

השר יואב קיש התייחס לצורך ההדדי בסיוע ואמר, "ישראל חזקה, מעצמה אזורית, אבל עדיין היא גם צריכה את העזרה של יהדות התפוצות, אבל יותר מזה היא חייבת גם לעזור. היא חייבת להיות נוכחת וחייבת לטפל בבעיות של האנטישמיות הקשה, בבעיות שהיהודים נתקלים בה בכל מדינה ובמדינה שהם נמצאים - וכשאנחנו ביחד, אנחנו חזקים".

השרה גילה גמליאל בירכה אף היא מהכנסת: "אנחנו כאן בישראל, מכנסת ישראל, המקום של הריבונות הישראלית, רוצים לברך אתכם. אני מאחלת לכם את המשך הקשר הכל כך הדוק בין העם היהודי בארץ לבין העם היהודי בתפוצות, בטח ובטח בארצות הברית. כל כך חשוב הקשר הזה".

השר זאב אלקין עמד על תפקידו של כלי התקשורת בחיבור בין הקהילות וציין: "הקשר בין מדינת ישראל ליהדות התפוצות הוא מאוד חשוב, וחשוב שגוף תקשורת כמו ערוץ 7 שהוא מייצג קו מאוד חשוב לציבוריות הישראלית, ייקח חלק בתהליך של בניית הגשר הזה. כיהודי שנולד בתפוצות ועלה לישראל, אני לרגע לא שוכח שמדינת ישראל, המטרה המרכזית שלה, להיות הבית לכל יהודי העולם".

חבר הכנסת יעקב מרגי קרא למשתתפים להמשיך ולחזק את הזהות היהודית בתפוצות: "תמשיכו לחזק את הזהות היהודית, א' בתפוצות ובעיקר החיזוק והגיבוש שנותנים למדינת ישראל ולאחיכם פה שנושאים את הדגל, את המאמץ, הכל ביחד, שילוב ידיים של התפוצות עם הציונים האמיתיים בארץ ישראל, שתצאו מחוזקים מהוועידה הזו".

חבר הכנסת אביחי בוארון הדגיש את התמיכה הבלתי פוסקת המגיעה מעבר לים וציין: "הקשר בינינו לביניכם, בינינו כאן בארץ, לביניכם בגולה, הוא קשר מאוד מאוד חשוב. אתם מחזקים אותנו בתמיכה שלכם, אתם מחזקים אותנו ברוח הגבית שאתם נותנים לנו. אנחנו פה חזקים, בזכות הקב"ה כמובן, בזכות החיילים שלנו, ובזכות הקשר האמיץ בינינו, הכוח שאתם נותנים לנו מבחוץ, אנחנו מרגישים אותו יום יום, שעה שעה, ולכן הכנס הזה חשוב מאוד".

חבר הכנסת עמית הלוי ציין בדבריו כי "הכנס הזה הוא מאוד חשוב, בפרט בימים הללו, החיילים שלנו נלחמים לא רק בשביל ישראל, נלחמים בשביל הצדק, בשביל האמת, מול אלו שרוצים להשמיד לא רק את מדינת ישראל, אלא את כל העולם החופשי".

חברת הכנסת קטי שטרית התייחסה להתמודדות עם גילויי השנאה בעולם ואמרה: "חווינו שנתיים של אנטישמיות נוראית בכל העולם, וגם בארצות הברית, ואותה קבוצת יהודים מדהימה, שקמה וסיעה ועודדה ותמכה ובזכותם אנחנו רואים פה שיש לנו שותף מצוין, דונלד טראמפ, והמפלגה הרפובליקנית שתמכה במדינת ישראל בכל המהלכים שלה. כל הכבוד לערוץ 7 שעושה מלאכת קודש, גם במדינת ישראל וגם בתפוצות".