סמנכ"ל ארגון 'נפש בנפש', זאב גרשינסקי, שוחח עם ערוץ 7 במהלך השתתפותו בצעדה למען ישראל שנערכה במנהטן שבניו יורק.

גרשינסקי הדגיש כי הארגון יעניק לעולים את כל הביטחון ואת כל מה שהם צריכים כדי לבצע את מעבר העלייה בצורה קלה.

בהמשך השיחה הבהיר גרשינסקי כי הארגון אינו מפעיל לחץ, אך קורא ליהודים לנצל את ההזדמנות הגדולה לעלות ארצה. "אנחנו אומרים, חבר'ה, יש לכם הזדמנות גדולה עכשיו לבוא, מדינת ישראל רוצה אתכם".

הוא נשאל על נוכחות האנטישמיות בארצות הברית, והשיב כי הנושא תמיד נמצא באוויר וברקע, כפי שניתן לראות גם באבטחה ההיקפית באירוע.