הזמר והיוצר בן צור משיק מיני-אלבום חדש המרכז חמישה שירים - "אח על מלא", "יין הונגרי", "רוצי ילדה", "קרבחאל" ו"שמחה".

התכנים באלבום נעים סביב עולמות התשובה וההתקרבות לדת, תוך התייחסות בולטת לתורתו של רבי נחמן מברסלב וללימוד סיפורי מעשיות.

בשיר הפותח, "אח על מלא", מתאר בן צור חברות קרובה מהעבר המשנה את פניה בעקבות תהליך של התחזקות רוחנית ועבודת המידות.

בשיר נכתב, "פתאום גילית יש רבנו בעולם, התחלת לעבוד על המידות כמו בן אדם, אמרת לי בן אתה לא יודע מה אתה מפסיד, ניצלת תכוחות שלך בחרת באמת".

השיר "יין הונגרי" מעמיק בדימוי החסידי של היין הרוחני והעצות הקדושות, תוך הדגשת החיפוש אחר אמת אחת ואלוקים אחד במציאות החיים.

המילים מתארות חוויה של גילוי רוחני, "וגם אני בסוף שתיתי מהכוס ראיתי אור, הסתובבתי כמו שיכור, ממך שנים צמא לעוד, רבינו כבר דיבר על זה מזמן בסיפורי מעשיות".

היצירה "רוצי ילדה" פונה אל דמות נשית ומעודדת אותה לצאת אל החופש הרוחני, גם בעתות של משבר אישי ומלחמה פנימית בין הלב לראש.

בשיר "קרבחאל", המשלב דימויים מעולם המושגים העכשווי לצד חיי רוח, מתייחס בן צור לחובת ההתעוררות האישית וההתבודדות בעלטה, תוך העלאת שאלות על ערכם של החיים. השיר חותם במילים, "הלב הזה כבר התעורר יותר הוא לא ישן".

האלבום נסגר ברצועה "שמחה", המדגישה את החשיבות המרכזית של מידת השמחה בהתגברות על קשיי העולם, ומציגה מסר של ביטחון בהשגחה פרטית והתרחקות מכעס ומייאוש.