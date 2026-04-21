הביצוע של בן צור בטקס המשואות מתוך השידור

הזמר בן צור ביצע הערב (שלישי) בטקס המשואות גרסה מיוחדת לשירו "אבא", ששולבה עם קולות קשר מהיציאה למלחמה ברצועת עזה.

בן צור פתח את המעמד בקבלת עול מלכות שמיים ומיד לאחר מכן, הדהדו ברחבת הר הרצל קולות קשר צה"ליים מראשית התמרון הקרקעי: "תחנות, פיקוד הדרום כאן קודקוד, אנחנו יוצאים למתקפה על החמאס וארגוני הטרור ברצועת עזה. מטרתנו היא אחת - ניצחון!"

בתוך השיר, שילב בן צור פסוקים ושר: כִּי תֵצֵא לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֶךָ וְרָאִיתָ סוּס וָרֶכֶב עַם רַב מִמְּךָ לֹא תִירָא מֵהֶם כִּי השם אֱלֹהֶיךָ עִמָּךְ הַמַּעַלְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם".

הביצוע לווה לכל אורכו בקולות הקשר: "תמיד סומכים עליכם ומאמינים בכם. אתם דור הניצחון! עיני העולם כולו נישאות אלינו - עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו".

השיר נחתם בהקלטת הפקודה הנחרצת של הפיקוד בשטח: "לא נשובה הביתה עד שלא נשלים את המשימה שהוטלה עלינו במלואה. כאן קודקוד: תנו למשימותיכם סוף!"