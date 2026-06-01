הזמר והיוצר יונתן רזאל מאושפז במצב קשה בבית החולים שערי צדק בירושלים, לאחר שעבר אירוע מוחי.

המרכז הרפואי שערי צדק עדכן כי רזאל אושפז לפני מספר ימים בשל דימום מוחי. עוד נמסר מטעם בית החולים כי רזאל נמצא בהכרה ומקבל טיפול רפואי מלא ומקיף מהצוותים במקום.

בעקבות האשפוז, בני המשפחה פנו אל הציבור הרחב והודו על הדאגה והתמיכה הרחבה לה הם זוכים. המשפחה עדכנה כי מצבו של יונתן יציב, "אנו מודים על התפילות הרבות להחלמתו מבקשים להמשיך ולהתפלל לרפואתו".

הידיעה על מצבו הבריאותי עוררה דאגה רבה בקרב חבריו לעשייה התרבותית ומעריציו. השם לתפילה הוא יונתן עדי בן חיה רחל.

הוא חלק ממשפחה בעלת זיקה עמוקה לעולם היצירה והנגינה. רזאל הוא אחיו של המוזיקאי אהרן רזאל, שאיתו הוא מופיע לעיתים ואף הקליט עמו מספר שירים בעבר.

כמו כן, הוא אחיה של המוזיקאית ריקה רזאל ובן דודו של הכנר ניצן-חן רזאל.