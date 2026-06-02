מועצת בית אל הודיעה כי אחת ההרוגות בתאונה הקשה אמש (שלישי) בכביש 232 סמוך לאשקלון היא נחליה אור-ציון ז"ל.

"בצער רב ובכאב עמוק, אנו מודיעים על מותה בטרם עת של נחליה אור ציון ז"ל, בתם של לידיה ואהרון קוניגסברג, שנהרגה הלילה בתאונת דרכים קשה. תושבי בית אל כואבים, מחבקים ועוטפים את המשפחה בשעה קשה זו", נאמר בהודעת המועצה.

נחליה למדה באולפנת רעיה בבית אל, עשתה שירות לאומי כמדריכה באולפנת כוכב יעקב ובשנה השניה באולפנת מעלה אדומים. בשנה האחרונה עבדה בתחום החברתי באולפנת מעלה אדומים ושילבה לימודי חינוך מיוחד ולשון במכללת הרצוג.

בתאונה הקשה נפצעה באורח קשה גם יעל קליין, בתם של בני היישוב מלכי ומנחם קליין ובבית אל מתבקשים להתפלל לרפואת יעל טובה בת מלכי.

ראש המועצה שי אלון: "נחליה ז"ל הייתה נערה מיוחדת במינה, מלאת חסד, נתינה ואהבת אדם. משפחת קוניגסברג היא משפחה שורשית ואהובה מאוד בבית אל, משפחה של חינוך, חסד ותרומה לקהילה. בשם תושבי בית אל כולם אני שולח חיבוק גדול למשפחה היקרה ומתפלל שהקדוש ברוך הוא ייתן להם את הכוחות לעמוד באסון הכבד הזה, ושלא יידעו עוד צער".

"בנוסף, אנחנו מתפללים לרפואתה של בת היישוב, יעל טובה בת מלכי, שנפצעה קשה בתאונה הקשה וקוראים לעם ישראל להתפלל עבור החלמתה", הוסיף אלון.

בתאונה הקשה נהרג צעיר נוסף, ונפצעו שניים באורח בינוני. פרמדיקים במד"א דביר מלול, רעות בן הרוש ותומר קפלן, סיפרו: "מדובר בתאונה קשה מאוד בין 2 כלי רכב פרטיים, ראינו צעירה כבת 20 שוכבת לצד הדרך כשהיא מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופה. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו הרב פציעותיה היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותה.

במקביל, צוותי מד"א נוספים שהגיעו לזירה העניקו טיפול רפואי ל-4 פצועים נוספים, בהם: גבר ואישה כבני 20 ואישה כבת 25 שנפצעו באורח קשה וצעיר בן 18 במצב בינוני. פינינו את הפצועים לבתי החולים".